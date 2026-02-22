Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ζήτησε να κηρυχθεί το νησί η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, με επιστολή της προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Το αίτημα κατατέθηκε μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες και κρίσιμες λειτουργίες του νησιού.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, καθώς και στον γενικό γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη και τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

Σύμφωνα με την επιστολή της δημάρχου, οι μέχρι τώρα αυτοψίες δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε εσωτερικά και αγροτικά δίκτυα, με καθιζήσεις, καταρρεύσεις οδοστρωμάτων, πτώσεις τοιχίων και γεφυριών, καθώς και αποκλεισμούς δρόμων. Το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου είναι μη προσπελάσιμο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση κτηνοτρόφων στις μονάδες τους.

Παράλληλα, έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, ενώ κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι πλημμύρισαν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις και εμπορεύματα. Ζημιές υπέστησαν και δημόσιες υπηρεσίες όπως η ΔΕΔΔΗΕ, η έδρα της περιφερειακής ενότητας, ο μητροπολιτικός ναός και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία κρίνεται επισφαλής.

Επιπλέον, βλάβες σημειώθηκαν στα δίκτυα ύδρευσης και ομβρίων υδάτων, ενώ οι ζημιές επιβαρύνουν περιοχές που είχαν ήδη πληγεί από προηγούμενα ακραία φαινόμενα.

Συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Σε συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), που συγκάλεσε η δήμαρχος, ανακοινώθηκε ότι έχει ενημερωθεί ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης. Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου αναμένονται δύο κλιμάκια του υπουργείου για καταγραφή ζημιών σε κατοικίες.

Η δήμαρχος ενημέρωσε επίσης το Γραφείο του πρωθυπουργού και τον υπουργό στον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, ζητώντας την ενεργό παρουσία της Πολιτείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου, καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι αδυνατούν να προσεγγίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη καθαρισμού σχολικών μονάδων που επλήγησαν.

Συνδρομή από τον Άη Στράτη και ιδιώτες

Η δήμαρχος αναφέρθηκε στη βοήθεια του δήμου Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος απέστειλε όχημα τύπου JCB για τις εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, ιδιώτες συνέδραμαν για τον περιορισμό των συνεπειών, ενώ το προσωπικό και τα μέσα του δήμου παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση. Ο στρατός συνδράμει επίσης όπου απαιτείται, με μηχανήματα και προσωπικό.

Προειδοποίηση προς τους πολίτες και κλειστά σχολεία

Ο δήμος Λήμνου, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, λόγω των εκτεταμένων ζημιών στο οδικό δίκτυο και των κατολισθήσεων. Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στο δίκτυο ύδρευσης, με οικισμούς της Μύρινας να παραμένουν χωρίς νερό. Η υπηρεσία καθαριότητας αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης υδροδότησης.

Τέλος, κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη τα σχολεία της περιοχής Αγίας Τριάδας, το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Μύρινας.