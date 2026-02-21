Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λήμνος. Από την σφοδρή νεροποντή οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

«Έχουμε τρομερές ζημιές. Πλημμύρες μέσα στον οικισμό της Μύρινας, σε σπίτια και καταστήματα. Έχει ανεβεί η στάθμη σε όλα τα γεφύρια», λέει η δήμαρχος Ελεονώρα Γεωργά.

Προβλήματα & πλημμύρες

Οι ουρανοί «άνοιξαν». Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα αλλά και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος των ΚΤΕΛ, όπου ο χείμαρρος υπερχείλισε.

«Έπεφτε βροχή συνέχεια, τα χώματα είναι κορεσμένα από το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έκανε ποτιστικές βροχές. Και τα νερά αυτά καταλήγουν σε κάποια ρέματα τα οποία στενεύουν σε κάποια σημεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το πρόβλημα στη Μύρινα», λέει ο Δημήτρης Αχιλλαδελής, πρόεδρος Ερυθρού Σταυρού Λήμνου.

Η στάθμη του νερού αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς. Κατόπιν ενεργειών του δήμου, ενεργοποιήθηκε και το 112.

«Και επιχειρήσεις έχουν πάθει ζημιές και σπίτια, δεν έχουμε κίνδυνο ζωής ευτυχώς», λέει η δήμαρχος.

Με το φαινόμενο σήμερα να έχει υποχωρήσει, συνεργεία του δήμου βρίσκονται στα πληγέντα σημεία για την άντληση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων.