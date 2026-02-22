Απόπειρα ληστείας στη Λαμία σημειώθηκε την Κυριακή της Αποκριάς (22 Φεβρουαρίου 2026), με θύμα μια 83χρονη γυναίκα που κατευθυνόταν στην εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 38χρονος δράστης πλησίασε την ηλικιωμένη ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο, κοντά στην εκκλησία της Νέας Μαγνησίας Λαμίας, και προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα.

Η γυναίκα αντιστάθηκε σθεναρά και δεν άφηνε την τσάντα από τα χέρια της. Ο 38χρονος τότε τη χτύπησε στο πρόσωπο, την έριξε στο έδαφος και την έσυρε, προσπαθώντας να της αποσπάσει το αντικείμενο.

Οι φωνές της 83χρονης κινητοποίησαν τους γείτονες, που βγήκαν από τα σπίτια τους για να τη βοηθήσουν. Ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον εντόπισαν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ο συλληφθείς είναι γνωστός στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και άλλες παραβάσεις.