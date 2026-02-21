Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ συνελήφθη ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά στο σκάνδαλο Έπστιν και μετά την σειρά αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον Έπστιν έχει ανοίξει η συζήτηση για την διαγραφή του από την σειρά διαδοχής από τον Βρετανικό θρόνο. Το μόνο που του έμεινε για να θεωρείται μέλος της βασιλικής οικογένειας μετά την αφαίρεση των τίτλων του από τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου Β’, αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία την Πέμπτη, αφού συνελήφθη και κρατήθηκε για αρκετές ώρες ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο Αμερικανό σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπστιν.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο οποίος έγινε 66 ετών την ημέρα της σύλληψής του, είναι ο πρώτος Βρετανός, μέλος βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται και κρατείται από την αστυνομία, εδώ και περισσότερα από 350 χρόνια. Ο τελευταίος ήταν ο βασιλιάς Κάρολος Α’, ο οποίος συνελήφθη από κοινοβουλευτικές δυνάμεις το 1647 και δικάστηκε για εσχάτη προδοσία.

Ο πριγκιπικός τίτλος του ανακλήθηκε πέρυσι λόγω των σχέσεών του με τον Έπστιν και των ισχυρισμών ότι οι δύο άνδρες κακοποίησαν σεξουαλικά τη Βιρτζίνια Τζιούφρε όταν ήταν έφηβη τη δεκαετία του 1990.

Το 2021, η Giuffre μήνυσε τον Mountbatten-Windsor για σεξουαλική επίθεση. Ισχυρίστηκε ότι είχε αναγκαστεί να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί του επανειλημμένα όταν ήταν 17 ετών, όταν δηλαδή ήταν ακόμα ανήλικη σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία. Η Giuffre αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025 , αφού κατέληξε σε συμβιβασμό σε αυτή την υπόθεση.

Τα νέα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψή του όμως δεν αφορούν αυτό το περιστατικό αλλά στην περίοδο που ο πρίγκιπας Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2001 έως το 2011. Παραιτήθηκε από την θέση όταν άρχισαν να εντείνονται οι πιέσεις για την σχέση του με τον Έπστιν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του όμως, αντιμετώπισε επίμονες επικρίσεις για την εικόνα του ως «ο πρίγκιπας των πάρτι», τη συμπεριφορά του σε ταξίδια στο εξωτερικό και το κόστος των πλουσιοπάροχων ταξιδιών και της φιλοξενίας του που χρηματοδοτούνταν από τους φορολογούμενους.

Έτσι φτάνουμε σήμερα να συζητάμε για την διαγραφή του από την σειρά διαδοχής στον Βασιλικό θρόνο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο;

Η υπόθεση του 1936 και τα άλλα σκάνδαλα

Ο Άντριου απέχει πολύ από το να είναι το πρώτο μέλος βασιλικής οικογένειας που βυθίζεται σε σκάνδαλο. Από την άλλη πλευρά όμως τα παλαιότερα σκάνδαλα δεν είχαν σε καμία περίπτωση «οσμή» παιδοφιλίας ή εσχάτης προδοσίας.

Το 1936, η μοναρχία κλονίστηκε όταν ο βασιλιάς Εδουάρδος Η΄ παραιτήθηκε από τον θρόνο για να παντρευτεί την διαζευγμένη Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον. Ακολούθησε τότε νομοθετική διαδικασία που αφαίρεσε όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους απογόνους του από την σειρά διαδοχής. Σε αυτή την περίπτωση όμως η διαγραφή του Εδουάρδου ήταν επειδή ο ίδιος είχε αποφασίσει να μην τηρήσει τα πρωτόκολλα όσον αφορά στην σύζυγο που θα επέλεγε και όχι επειδή βρέθηκε να εμπλέκεται σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Οικονομικά και σεξουαλικά.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον θεσμό σταθερό στις πρώτες δεκαετίες της βασιλείας της, όμως τα παιδιά της αλλά και τα εγγόνια της δεν της χάρισαν χρόνια ηρεμίας.

1992: Το «annus horribilis» της Βασίλισσας Ελισάβετ

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της για την 40ή επέτειο από την άνοδό της στο θρόνο τον Νοέμβριο του 1992, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ περιέγραψε τη χρονιά ως «annus horribilis» της, που στα λατινικά σημαίνει «φρικτή χρονιά». Γιατί; Μα γιατί 3 από τους γάμους των παιδιών της είχαν αποτύχει: Ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας – τώρα Βασιλιάς – Κάρολος και η Πριγκίπισσα Νταϊάνα χώρισαν, όπως και ο Άντριου με την σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον αλλά και η πριγκίπισσα Άννα με τον Μαρκ Φίλιπς.

Τον Αύγουστο του 1992 μάλιστα ενώ η Φέργκιουσον ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Άντριου εντοπίστηκε σε διακοπές στη νότια Γαλλία με τον Αμερικανό οικονομικό της σύμβουλο Τζον Μπράιαν. Ο Μπράιαν εθεάθη να φιλάει τα δάχτυλα των ποδιών της, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο ευρύ κοινό.

Την ίδια χρονιά, μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ της Νταϊάνα και του φίλου της, Τζέιμς Γκίλμπι, διέρρευσε και έγινε θέμα για τα Βρετανικά ταμπλόιντς. Η οικειότητα των όσων διέρρευσαν οδήγησε σε εικασίες ότι ο Γκίλμπι και η Νταϊάνα ήταν κάτι περισσότερο από φίλοι. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Γκίλμπι αποκάλεσε την Νταϊάνα «Squidgy» και το περιστατικό έμεινε στην ιστορία ως «Squidgygate».

1993: Camillagate

Λίγο αργότερα από το «Squidgygate» ήρθε το «Camillagate». Ήταν 1993 όταν διέρρευσε η ηχογράφηση μιας άσεμνης τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Η κλήση ήταν από το 1989, όταν ο Κάρολος και η Νταϊάνα ήταν ακόμα παντρεμένοι. Η δημόσια οργή για την σχέση κράτησε για χρόνια, αλλά ο Κάρολος και η Καμίλα τελικά παντρεύτηκαν το 2005 και παραμένουν παντρεμένοι μέχρι σήμερα, με την Καμίλα να υπηρετεί πλέον ως Βασίλισσα.

1995: Η συνέντευξη της Νταϊάνα στο Panorama

Η Νταϊάνα έδωσε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ στην εκπομπή Panorama του BBC που μεταδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1995. Αυτό που έχει μείνει στην ιστορία είναι η φράση της Νταϊάνα: «Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο». Μίλησε επίσης ανοιχτά για τους αγώνες της, ιδίως με την πάθηση της νευρικής βουλιμίας. Δύο χρόνια μετά τη συνέντευξη στο Panorama, η πριγκίπισσα πέθανε σε ηλικία 36 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, καθώς αυτή και ένας σύντροφός της καταδιώκονταν από παπαράτσι φωτογράφους.

Οι συνθήκες γύρω από τη συνέντευξη εξετάστηκαν 20 χρόνια αργότερα, όταν ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, ισχυρίστηκε ότι ο Μπασίρ είχε χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα και άλλες ανέντιμες τακτικές για να πείσει την Νταϊάνα να δώσει τη συνέντευξη.

Το 2021, οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι άσκησαν έντονη έντονη κριτική στο BBC και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για αυτό που χαρακτήρισαν ανήθικες πρακτικές μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

2002: Η ποινική καταδίκη της πριγκίπισσας Άννας

Ούτε η πριγκίπισσα Άννα όμως έχει αφήσει ανενόχλητα τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Νοέμβριο του 2002, η μοναχοκόρη της Βασίλισσας, δήλωσε ένοχη για απώλεια ελέγχου του σκύλου της, ενός αγγλικού μπουλ τεριέ, ο οποίος δάγκωσε δύο παιδιά στο Γουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ. Η Άννα τιμωρήθηκε με πρόστιμο και έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη στη σύγχρονη εποχή που είχε ποινικό μητρώο.

2005: Η ναζιστική στολή του πρίγκιπα Χάρι

Ο Χάρι είχε αρχίσει να απασχολεί από νωρίς! Το 2005 φορούσε ναζιστικό περιβραχιόνιο σε ένα πάρτι μεταμφιέσεων. Οι φωτογραφίες προκάλεσαν παγκόσμια οργή και τον ανάγκασαν να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Στα απομνημονεύματά του του 2023, Spare, ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο νυν πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ, και η τότε κοπέλα του (νυν σύζυγός του) Κέιτ Μίντλετον είχαν ενθαρρύνει την επιλογή της ενδυμασίας και «ξέσπασαν σε γέλια» όταν την είδαν.

2020: Megxit & Spare

Και μετά ήρθε το Megxit. Μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων με τα μέσα ενημέρωσης, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, τώρα πια Δούκας και Δούκισσα του Σάσεξ, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να παραιτηθούν από τα ανώτερα βασιλικά τους καθήκοντα. Οι φήμες για την έντονη σχέση τους με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας πολλές. Το 2021, το ζευγάρι εμφανίστηκε στην τηλεόραση με την Όπρα Γουίνφρεϊ, και ο Χάρι αποκάλυψε άλλη μια ρήξη. Αυτή με τον πατέρα του. Και οι αποκαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί. Η Μέγκαν περιέγραψε ότι ένιωθε τόσο απομονωμένη και δυστυχισμένη μέσα στη βασιλική οικογένεια που είχε αυτοκτονικές σκέψεις λέγοντας παράλληλα ότι ένα μέλος της οικογένειας είχε εκφράσει «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος του αγέννητου παιδιού της καθώς η είναι μισή Αφροαμερικανίδα.

Τρία χρόνια αργότερα έρχονται τα απομνημονεύματα του Χάρι, με το όνομα «Spare». Το εύρος των αποκαλύψεων μεγάλο. Από λεπτομέρειες των οικογενειακών εντάσεων μεταξύ Χάρι και Γουίλιαμ μέχρι την παραδοχή του Χάρι ότι σκότωσε 25 ανθρώπους στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πιλότος ελικοπτέρου Apache.

Είναι γεγονός ότι όσον αφορά στις βασιλικές οικογένειες όλοι ψάχνουν να βρουν κάτι μέσα από την κλειδαρότρυπα . Η Βασιλική οικογένεια έδινε για αρκετά χρόνια τροφή στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά και μέσα. Όμως ότι και να έχει συμβεί ή έχει δει το φως της δημοσιότητας έως τώρα δεν ήταν αρκετό για να κινηθεί η πολύπλοκη διαδικασία διαγραφής κάποιου από την σειρά διαδοχής. Όπως στην τωρινή περίπτωση του Άντριου.