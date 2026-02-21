Ο μικρός μακάκος Παντς έχει κλέψει τις καρδιές των χρηστών του Διαδικτύου, καθώς εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η πρώτη του παρηγοριά ήρθε με τη μορφή ενός λούτρινου, δώρο από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου Ichikawa Zoo στην Ιαπωνία.

Another video of a macaque with a heartbreaking story This toy replaced his mother for the little one. We don’t pay for the internet to cry 😭💔 https://t.co/E15UTdBZM6 pic.twitter.com/IVvxhPDeI1 — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026

Η ζωή του Παντς δεν ήταν εύκολη: Προσαρμόστηκε σιγά-σιγά στη συνύπαρξη με άλλες μαϊμούδες, αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις χωρίς την προστασία της οικογένειάς του. Κάποια ζώα τον αποδέχτηκαν αμέσως και άρχισαν να παίζουν μαζί του, ενώ ένα μεγαλύτερο του έκανε bullying. Όταν κατάφερε να ξεφύγει, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επιστρέψει στο αγαπημένο του αρκουδάκι.

😭Oh no! A nasty monkey bullied little Punch, and he ran off to hide and seek protection with his toy mom It’s heart-breaking 💔 https://t.co/KdX8kpRaUr pic.twitter.com/K9y65tZFpu — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026

Με τη φροντίδα και τις αγκαλιές από τα άλλα μαϊμουδάκια, ο Παντς σύντομα ένιωσε ασφαλής και άρχισε να παίζει με τον φίλο του, Αονσίνγκ, ανταλλάσσοντας τρυφερά πειράγματα και αγκαλιές, όπως κάνουν όλα τα ζώα. Το μέλλον του φαίνεται πλέον γεμάτο ελπίδα.

🥹🙊 Baby Punch gets the warmest hug Today, the adult monkey Onsing wrapped little Punch in a tight embrace — easily the coziest video you’ll see today 🫂 pic.twitter.com/Mvhv1Mpexd — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026

Ο Παντς, που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025 και είναι μόλις έξι μηνών, δέχεται φροντίδα από τους εξειδικευμένους υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την ανάπτυξή του για να μεγαλώσει υγιής και να προσαρμοστεί ομαλά στο νέο του περιβάλλον.