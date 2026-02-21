Ετοιμος ο Άρης για την αυριανή (22/02) οριακή αναμέτρηση με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League,

Ο Μανόλο Χιμένεθ για ακόμη μία φορά δεν έκανε γνωστή την αποστολή εκτός της ομάδας, ωστόσο κάποιες επιστροφές όπως και κάποιες επιστροφές είναι δεδομένες.

Ο Τεχέρο επανέρχεται από την τιμωρία του, ενώ πιθανή είναι και η επιστροφή του Χάμζα Μεντίλ μετά από 3,5 μήνες. Εκτός θα είναι οι τιμωρημένοι Αθανασιάδης, Χόνγκλα, Πέρεθ και οι τραυματίες Μορόν, Γαλανόπουλος και Μισεουί.

Ο Χιμένεθ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές, ελλείψει κάποιων παικτών, με επίκεντρο τη γραμμή κρούσης του όπου αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού οι Καντεβέρε, Δώνης και Γκαρέ. Μαζί με τους Τεχέρο και Διούδη, οι διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα αναμένεται να φτάσουν στις πέντε και με την ελπίδα ότι ο Άρης θα παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο επιθετικά σε σχέση με εκείνο του περασμένου Σαββάτου στο Βόλο.