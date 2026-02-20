Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν σε μια θεαματική μάχη σώμα με σώμα πάνω σε ταράτσα γεμάτη ερείπια, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μαχητές του κουνγκ φου μέσα σε δάσος από μπαμπού, ενώ ο Kanye West χορεύει σε αυτοκρατορικό παλάτι τραγουδώντας στα μανδαρινικά.

Τα βίντεο αυτά, που έγιναν viral στο διαδίκτυο, έχουν ένα κοινό στοιχείο: δημιουργήθηκαν με τη χρήση ενός νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της κινεζικής εταιρείας ByteDance. Η προηγμένη αυτή τεχνολογία προκαλεί έντονη συζήτηση για τις ολοένα πιο ρεαλιστικές δυνατότητες της AI.

Το νέο μοντέλο, γνωστό ως Seedance 2.0, συγκαταλέγεται στα πλέον εξελιγμένα της αγοράς, προσφέροντας εξαιρετικό ρεαλισμό και ευκολία χρήσης, με παραγωγή βίντεο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, λίγο μετά την κυκλοφορία του, οι κολοσσοί Paramount και Disney απέστειλαν επιστολές παύσης και αποχής στην ByteDance – γνωστή ως δημιουργό του TikTok – κατηγορώντας την για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η Motion Picture Association και το σωματείο SAG-AFTRA καταδίκασαν επίσης την εταιρεία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση προστατευμένων έργων.

Η ByteDance απάντησε ότι θα λάβει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, το Seedance 2.0 έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησαν φέτος από κινεζικές εταιρείες.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει εντάξει την προηγμένη τεχνολογία στους βασικούς άξονες της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εορτής για το Σεληνιακό Νέο Έτος, τα νέα ανθρωποειδή ρομπότ της χώρας εντυπωσίασαν το κοινό με επιδείξεις πολεμικών τεχνών και ακροβατικά.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες – τον κύριο τεχνολογικό και πολιτικό ανταγωνιστή της Κίνας – θυμίζοντας τη «Διαστημική Κούρσα» του 20ού αιώνα με τη Σοβιετική Ένωση.

«Υπάρχει ένα είδος εθνικιστικού πάθους γύρω από το ποιος θα “κερδίσει” την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο καθηγητής Ramesh Srinivasan του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. «Αυτό είναι κάτι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς κάθε φορά που προκύπτουν τέτοιες ειδήσεις».

Γιατί το Seedance 2.0 προκαλεί ανησυχία

Το μοντέλο παραγωγής βίντεο με AI, αν και δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, χαρακτηρίζεται ως το πιο εξελιγμένο μέχρι σήμερα. Συνδυάζει εικόνες, ήχο, βίντεο και κείμενο για τη δημιουργία σύντομων και ρεαλιστικών σκηνών με ανθρώπινους χαρακτήρες, σε χαμηλό κόστος.

«Η απαισιόδοξη άποψή μου είναι ότι το Χόλιγουντ πρόκειται να επαναστατήσει – ή να αποδεκατιστεί», έγραψε στο X ο σεναριογράφος και παραγωγός Rhett Reese, γνωστός από τη σειρά ταινιών Deadpool, μετά τη θέαση του βίντεο με τον Cruise και τον Pitt.

Ένας Κινέζος blogger υποστήριξε ότι το Seedance 2.0 μπορούσε να δημιουργήσει ρεαλιστικό ήχο φωνής μόνο από μια φωτογραφία, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για deepfakes και ζητήματα ιδιωτικότητας. Η ByteDance αφαίρεσε τη λειτουργία αυτή και επέβαλε διαδικασίες επαλήθευσης για όσους χρήστες επιθυμούν να δημιουργήσουν ψηφιακούς «δίδυμους» με τη φωνή ή την εικόνα τους.

Ο Rogier Creemers, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας, επισήμανε ότι οι ανησυχίες εντείνονται λόγω του ταχέος ρυθμού με τον οποίο κινεζικές εταιρείες λανσάρουν νέες εκδόσεις AI. Κατά τον ίδιο, αυτό δυσκολεύει την αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών συνεπειών κάθε νέας βελτίωσης.

«Όσο πιο ικανές γίνονται αυτές οι εφαρμογές, τόσο πιο επικίνδυνες μπορεί να καταστούν», σημείωσε. «Είναι σαν ένα αυτοκίνητο: όσο πιο γρήγορα πηγαίνει, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τρακάρει».

Πώς επιχειρείται να κατευναστούν οι φόβοι

Μετά τις αντιδράσεις του Χόλιγουντ, η ByteDance δήλωσε ότι σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θα ενισχύσει τις δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης περιεχομένου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τα παράπονα των χρηστών οδήγησαν επίσης την εταιρεία να περιορίσει ορισμένες λειτουργίες. Παράλληλα, η κινεζική εφαρμογή RedNote επέβαλε σήμανση σε κάθε AI-παραγόμενο περιεχόμενο. Η κυκλοφορία του Seedance 2.0 συνέπεσε με αυστηρότερη ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα.

Η χώρα διαθέτει ένα από τα πιο προχωρημένα ρυθμιστικά πλαίσια παγκοσμίως, χάρη στον ισχυρό μηχανισμό λογοκρισίας της. Η Cyberspace Administration of China ανακοίνωσε ότι εντείνει τους ελέγχους σε μη επισημασμένο AI περιεχόμενο, έχοντας ήδη επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερους από 13.000 λογαριασμούς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο αναλυτής Nick Corvino στο ενημερωτικό δελτίο ChinaTalk, οι περιορισμοί εφαρμόζονται άνισα λόγω της δυσκολίας εποπτείας διαφορετικών εφαρμογών και του ανταγωνισμού μεταξύ πλατφορμών. «Καμία δεν θέλει να είναι η πιο αυστηρή όταν οι άλλες αφήνουν το περιεχόμενο να ρέει ελεύθερα», ανέφερε.

Οι επιπτώσεις για τη βιομηχανία AI της Κίνας

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενίσχυση της εγχώριας ανάπτυξης AI και στη διατήρηση αυστηρού ελέγχου της τεχνολογίας. «Οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι οι περιορισμοί του κινεζικού κράτους επιβραδύνουν την πρόοδο», δήλωσε ο Creemers. «Ένα σύστημα ελέγχου περιεχομένου όπως το κινεζικό περιορίζει αναπόφευκτα τη δημιουργικότητα».

Παράλληλα, οι πιέσεις από αμερικανικούς κολοσσούς, όπως η Disney, για να σταματήσει η χρήση προστατευμένων δεδομένων, ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των κινεζικών μοντέλων. Η Disney κατηγόρησε την ByteDance για παράνομη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ υπέγραψε συνεργασία με την OpenAI για το δικό της μοντέλο βίντεο, Sora.

«Όλα εξαρτώνται από το ποια δεδομένα θα έχουν πρόσβαση οι εταιρείες και πώς αυτά θα βελτιώσουν τα μοντέλα τους», εξήγησε ο Srinivasan. «Όσο καλύτερα τα δεδομένα, τόσο πιο εξελιγμένο το αποτέλεσμα».

Παρά τους περιορισμούς, οι ειδικοί δεν αποκλείουν νέες μορφές καινοτομίας. Η κινεζική εταιρεία DeepSeek, με περιορισμένο προϋπολογισμό, κατάφερε να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό chatbot, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης μοντέλων με χαμηλότερο κόστος.

«Η αποκάλυψη του DeepSeek ήταν καθοριστική, γιατί απέδειξε πως υπάρχουν πιο οικονομικοί τρόποι ανάπτυξης γλωσσικών μοντέλων», κατέληξε ο Srinivasan.