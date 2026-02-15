«Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι μας είναι το πιο ισχυρό κεφάλαιο της χώρας. Με ποσοστό 83,5% η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους. Στο υπουργείο Ανάπτυξης επενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία, στηρίζουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα και δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέπεται σε ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα».

Όπως σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, «η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά μια νέα τεχνολογία αλλά είναι μια νέα εποχή. Γι’ αυτό και στον ψηφιακό αλλά και στον οικονομικό και τον κοινωνικό μετασχηματισμό η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες έχουν έναν οριζόντιο ρόλο».

«Η χώρα μας διαθέτει ήδη πλούσιο ερευνητικό δυναμικό, ισχυρά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με υψηλού επιπέδου επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις σε όλα τα πεδία αλλά και με τις φιλοεπενδυτικές στρατηγικές της κυβέρνησης, στηρίζουμε τις startups και τη νέα επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε ο υφυπουργός.

Για τα βήματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα, υπενθύμισε τη δημιουργία στη χώρα μας ενός εκ των επτά πρώτων εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, του ΑΙ «Pharos» (προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ) και του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο, (προυπολογισμού 60 εκατ. ευρώ) όπως και του νέου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δυτική Μακεδονία.

«Όλο αυτό το οικοσύστημα θα βοηθήσει τις startups επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν νέες δυνατότητες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο», επεσήμανε.

«Ταυτόχρονα, μέσα από τις συνεργασίες της χώρας μας με την OpenAI, τη Google και τη Mistral AI, στοχεύουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα κεντρικό κόμβο στην παγκόσμια επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Ο κ. Καλαφάτης μίλησε, επίσης, επίσης για τη θεσμοθέτηση του «EU Inc.» του λεγόμενου «28ου καθεστώτος», «μια πρωτοβουλία που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στήριξε ενεργά από την πρώτη στιγμή».

«Η νέα ενιαία ευρωπαϊκή εταιρική δομή που ανακοινώθηκε στο Νταβός πριν λίγες εβδομάδες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρώπη τον ευκολότερο και καλύτερο τόπο παγκοσμίως για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής εταιρείας», υπογράμμισε.

Για τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε: «Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η στρατηγική μας για την έρευνα και την καινοτομία δεν είναι μια θεωρητική άσκηση αλλά ο βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Για να έχει η καινοτομία μετρήσιμα αποτελέσματα, να συνδέεται στενά με την αγορά και να έχει πραγματικό αντίκρισμα στην οικονομία και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

«Ξεκινήσαμε από την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το βασικό γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα έρευνας και καινοτομίας. Συνεχίζουμε με τις συνέργειες μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, ώστε το σημαντικό έργο που παράγεται να αποκτήσει εξωστρέφεια και να ακουμπά τις ανάγκες της αγοράς και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Στηρίζουμε έμπρακτα τα ερευνητικά κέντρα με ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού, ύψους άνω των 370 εκατ. ευρώ, με πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 30 χρόνια», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης.

«Tο τρίτο σημείο αφορά την ενοποίηση του χώρου της έρευνας μέσα από την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για τη δημιουργία αυτόνομου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Ήδη, ειδική ομάδα εργασίας συνεργάζεται για μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μέσα από την οποία η γνώση που παράγεται να μπορεί να μετατρέπεται άμεσα σε επιχειρηματικό προϊόν και να έχει οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες», πρόσθεσε.

Στη συζήτηση της θεματικής ενότητας συμμετείχαν ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ευάγγελος Μπεκιάρης, ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο εταίρος Loggerhead Venture, Γρηγόρης Χατζηκώστας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Συράκη.