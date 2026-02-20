Ο 17χρονος Άγγελος λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία πνοή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του στις Σέρρες.

Το «Live News» παρουσιάζει αποκλειστικά βίντεο από τη νύχτα των δραματικών γεγονότων, με τον 15χρονο κατηγορούμενο να πλησιάζει με δύο φίλους του στην πλατεία που σημειώθηκε η επίθεση και αργότερα το θύμα να μπαίνει σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών για να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπό του.

MEGA ντοκουμέντο

Ο 17χρονος φοράει κουκούλα και πιάνει το πρόσωπό του. Φαίνεται να κάνει προσπάθεια για να μην κεντρίσει τα βλέμματα. Χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, μπαίνει από την είσοδο και κατευθύνεται στην τουαλέτα που υπάρχει στο βάθος. Είναι αιμόφυρτος από τα χτυπήματα αλλά ακόμα στέκεται στα πόδια του.

Σύμφωνα με περιγραφές, ο αδικοχαμένος νεαρός κάθισε στο μπάνιο για 20 λεπτά. Στη συνέχεια αποχώρησε κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του για να γυρίσει σπίτι.

Λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που παρουσιάζει το «Live News», καταγράφονται τα χτυπήματα που δέχτηκε το θύμα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε μώλωπες σε μέτωπο, αυτί, μάτια, χείλη, στήθος, χέρια, δάχτυλα και πόδια.

Οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο 17χρονος κράτησε κυρίως αμυντική στάση και δεν αντέδρασε στην επίθεση που δέχτηκε.

Η επίθεση

Ήταν παραμονή των Θεοφανίων όταν ο 15χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και δύο φίλοι του, καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζουν στην πλατεία των Σερρών.

Ο ένας από τους δύο, που συνόδευε τον 15χρονο, είχε δώσει στο «Live News» τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν.

Ο 15χρονος που συνελήφθη και προφυλακίστηκε επιμένει πως τσακώθηκε με τον 17χρονο αλλά, όπως επαναλαμβάνει, δεν τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο φίλος του 15χρονου κατηγορούμενου πιστεύει πως δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν μανία και αγριότητα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και φαίνεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του 15χρονου περί ενός πολύ περιορισμένου καυγά.

Οι γονείς του 17χρονου Άγγελου συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους «Γολγοθά» και περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το άδικο και πρόωρο τέλος στη ζωή του παιδιού τους.