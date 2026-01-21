Θύμα επίθεσης φέρεται να έπεσε στις φυλακές ανηλίκων Κασσαβέτειας ο 16χρονος που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 11 ανήλικοι κρατούμενοι, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, του επιτέθηκαν μέσα στο κελί του, ξυλοκοπώντας τον άγρια και μαστιγώνοντάς τον με ηλεκτρικό καλώδιο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του taxydromos.gr, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έγινε στόχος οργανωμένης επίθεσης από συγκρατούμενούς του μέσα στον θάλαμο της Δυτικής Πτέρυγας.

Όταν διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, η εικόνα του σώματός του –γεμάτη σημάδια από χτυπήματα– προκάλεσε σοκ ακόμη και στο ιατρικό προσωπικό.

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, λίγη ώρα μετά τη συμπλοκή και τον βασανισμό, το επεισόδιο κλιμακώθηκε επικίνδυνα. Ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα με αναπτήρα, με αποτέλεσμα ο θάλαμος να γεμίσει πυκνούς καπνούς. Στις 20:40 –σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές– σωφρονιστικοί υπάλληλοι και προσωπικό εξωτερικής φρουράς κινητοποιήθηκαν άμεσα για την εκκένωση του χώρου.

Έντεκα ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Κάποιοι παρουσίαζαν συμπτώματα εισπνοής καπνού και ημιλιπόθυμης κατάστασης, ενώ άλλοι έφεραν ελαφρά εγκαύματα. Ευτυχώς, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι εκτός κινδύνου.