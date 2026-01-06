Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός, στο υπόγειο του σπιτιού του στην πόλη των Σερρών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σορό του βρέθηκαν σημάδια ξυλοδαρμού. Ο 17χρονος φέρεται πως ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν άγνωστο για τα μάτια μιας κοπέλας.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο αν ο 17χρονος αφού δέχθηκε τα άγρια χτυπήματα, πήγε στο υπόγειό του και ξεψύχησε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον βρήκε η μητέρα του, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή καταθέτει στην αστυνομία ύποπτος για τον θάνατό του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανήλικου ενώ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και από φιλικά του πρόσωπα.