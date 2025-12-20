Σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, εντοπίστηκε 15χρονος ανήλικος που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από την 1η Δεκεμβρίου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας–Τριανδρίας.

Ο 15χρονος βρέθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής και περιλάμβανε έρευνες σε τρεις κατοικίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης προσήχθησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ο ανήλικος ημεδαπός, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Ο 15χρονος εντοπίστηκε σε οικία όπου διέμεναν δύο από τους προσαχθέντες.

Κατά την έρευνα, συνελήφθη ένας εκ των δύο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας–Τριανδρίας και στη συνέχεια παραδόθηκε στον πατέρα του. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των δύο Τούρκων υπηκόων για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.