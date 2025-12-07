Ένας 16χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 6ης Δεκεμβρίου 2025 στο Νέο Ηράκλειο, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο κατηγορούμενο για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος προσέγγισε δύο 12χρονες και με την απειλή μαχαιριού, τους αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα-μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ειδοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον δράστη σε κοντινή απόσταση. Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ληστείας. Κατά την έρευνα στην κατοχή του, οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι που χρησιμοποίησε και το κλεμμένο κινητό, το οποίο επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.