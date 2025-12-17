Παιδί 9 ετών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγρινίου μετά από επικίνδυνο «challenge» με φάρμακα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 16/12, όταν δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν σε σχολείο της πόλης και αποφάσισαν να δοκιμάσουν ένα επικίνδυνο challenge, το οποίο απαιτούσε την κατάποση φαρμάκων. Ένα από τα παιδιά χορήγησε ψυχοφάρμακο στον φίλο του, με αποτέλεσμα αυτός να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο, αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που έδωσε το φάρμακο, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.