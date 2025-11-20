Πέθανε ο νεαρός που πνίγηκε την ώρα που έτρωγε μπέργκερ σε εστιατόριο στη Μεταμόρφωση, όπου βρισκόταν με φίλους του. Ο 22χρονος νοσηλευτόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς καθώς το μπέργκερ που είχε καταπιεί, έφραξε τους αεραγωγούς με συνέπεια να μείνει χωρίς οξυγόνο για κάποια λεπτά και να υποστούν βλάβες ζωτικά του όργανα.

Ο παππούς του 22χρονου είπε ότι: «Δεν ήταν challenge»

«Καταρχήν δεν ήταν challenge. Ήταν η τελευταία μπουκιά που πήγε να φάει με την παρέα του στο τελείωμα και ξέφυγε η μπουκιά και πήγε στο λαρύγγι, αυτό ήταν όλο. Από την Κω γύρισε και ήθελε να δει τους φίλους του στην Αθήνα και θα ερχόταν Θεσσαλονίκη και εκείνη την βραδιά κατέληξε αυτό το πράγμα. Μόλις κατέβηκε η μπουκιά, μόνο του έτρεξε το παιδί πανικοβλήθηκε και χτυπιόταν στην κολόνα για να μπορέσει να το βγάλει.

Ήρθαν αμέσως αλλά ξέρετε τώρα δύο τρία λεπτά, σταματάει ο εγκέφαλος. Είναι δύσκολο ύστερα για να επανέλθει. Το περιμέναμε εμείς, ελπίδες δεν μας έδιναν καθόλου.

Το παιδί ήταν 2 -3 μαθήματα να δώσει. Θα πήγαινε φαντάρος και θα έπαιρνε το πτυχίο του τον Απρίλιο. Ήταν εργαζόμενος από την σχολή μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, πήγε σε κάποιο ξενοδοχείο εργαζόταν εκεί. Μετά είχε σκοπό να πάει να δει τον αδελφό του στην Ιρλανδία, προγραμματισμένο. Ένα παιδί 22 χρόνων, 1,90 ύψος, καμάρι, γελαστό παιδί, έδινε χαρά σε όλη την παρέα, αλλά δυστυχώς η μοίρα…», λέει ο παππούς του 22χρονου.