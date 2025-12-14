Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος, ο οποίος κατανάλωσε αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα στο Μπουρνάζι, σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό κλαμπ του Μπουρναζίου, όπου ο ανήλικος φέρεται να ήπιε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία, σε κατάσταση μέθης.

Δεύτερος νεαρός στο νοσοκομείο

Την ίδια βραδιά, ακόμη ένας 18χρονος μεταφέρθηκε επίσης με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κατάστημα στο νοσοκομείο Σωτηρία, παρουσιάζοντας παρόμοια συμπτώματα μέθης.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τα περιστατικά και έσπευσε στο νυχτερινό κέντρο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου προσωρινά υπεύθυνου του καταστήματος, για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο και για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας.