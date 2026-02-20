Ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει περισσότερα από τριάντα τραύματα στο σώμα του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από 16χρονο, στις αρχές του προηγούμενου μήνα, στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην ανακρίτρια Σερρών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις που υπέστη το θύμα.

Η νεκροψία – νεκροτομή κατέδειξε ευρήματα συμβατά με έντονο ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, καθώς και ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στα άνω και κάτω άκρα. Τα εξωτερικά τραύματα ανέρχονται περίπου σε τριάντα.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε με αφορμή μία κοπέλα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Οι γονείς του 17χρονου, μέσω των συνηγόρων τους, υποστηρίζουν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του παιδιού τους.