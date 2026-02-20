Ισχυρή ζήτηση παρουσίασε η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Capital Clean Energy Carriers.

Η έκδοση κατέγραψε υπερκάλυψη 1,75 φορές, γεγονός που αποτελεί σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές «ψήφο επενδυτικής εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή εταιρεία». Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 ήταν η τελευταία ημέρα της δημόσιας προσφοράς του επταετούς ομολογιακού για το οποίο το βιβλίο είχε ανοίξει στις 18 Φεβρουαρίου.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» ήταν: η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.».

Οι ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.02.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €438,42 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,75 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75%, στο κάτω όριο του σχετικού εύρους, και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,75% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.