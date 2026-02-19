Σύμφωνα με δημοσίευμα της napoli.corriere.it, η μητέρα του μικρού Ντομένικο πέρασε ολόκληρη την ημέρα στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης, στο πλευρό του παιδιού της. Τον παρακολουθούσε μέσα από ένα τζάμι, ελπίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή για ένα θαύμα. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι ελπίδες για σωτηρία μετατράπηκαν σε απογοήτευση, καθώς η πιθανότητα δεύτερης μεταμόσχευσης καρδιάς αποκλείστηκε από τους γιατρούς.

#Napoli L’ospedale Monaldi ha rilasciato la documentazione medica legata al ricovero, alle terapie e all’operazione di trapianto subita dal bambino di 2 anni cui è stato destinato un cuore danneggiato. Ora sarà valutata dal medico legale consulente della famiglia@elenapababaloni pic.twitter.com/8CL2dOe1sR — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 19, 2026

Η μητέρα προσευχήθηκε μαζί με τον καρδινάλιο Domenico Battaglia, που βρέθηκε δίπλα της και στο παιδί της. «Μου τηλεφώνησε ξανά το βράδυ και μου είπε ότι θα έρχεται κάθε μέρα εδώ για να προσευχηθεί μαζί μου», ανέφερε συγκινημένη.

Per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, le speranze sono finite. Per i medici il “cervello è compromesso” e il paziente è in coma. Molto probabilmente, come spiegano gli esperti, sarà accompagnato al fine vita in “sedazione compassionevole” 💔 pic.twitter.com/R2yw45JVG9 — Frenkie_Woody (@Frenkie_Woody) February 19, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, ο μικρός Ντομένικο δεν μπορεί να αντέξει νέα επέμβαση και παραμένει στη ζωή μόνο χάρη σε μηχάνημα υποστήριξης, το οποίο όμως προκαλεί σταδιακή βλάβη στα όργανά του. «Δεν ξέρω αν θα ζητήσουμε άλλες γνώμες. Τώρα το μυαλό μου είναι αλλού, θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και θα το αξιολογήσουμε», δήλωσε η μητέρα, στο τέλος μιας από τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής της.

Αναμονή με κομμένη την ανάσα

Η Πατρίσια έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026 στο νοσοκομείο Monaldi, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, που παρέμεινε μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι δύο γονείς, με δύναμη και αξιοπρέπεια, περίμεναν την απόφαση των γιατρών στους διαδρόμους, ενημερώνοντας τους δικηγόρους τους, Francesco Petruzzi και Angelo Riccio, καθώς και τους συγγενείς τους στο σπίτι.

Perdonatemi il tweet. Per chi crede, in questa Quaresima 2026 la sofferenza della Madonna mi pare incarnata dalla forza di questa madre. Signore accompagnali “Patrizia, la mamma di Domenico, dopo il «no» al trapianto: «Finché respira non lo lascio»” https://t.co/G53z6wTYMe — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 19, 2026

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη αγωνία. Όλοι περίμεναν σιωπηλοί για μια θετική απάντηση σχετικά με τη δυνατότητα μεταμόσχευσης. Μια ημέρα που πέρασε με κομμένη την ανάσα, ενισχυμένη από την παρουσία του αρχιεπισκόπου της Νάπολης και τη στήριξη ολόκληρης της Ιταλίας, που παρακολουθούσε με συγκίνηση. Η απάντηση, ωστόσο, ήταν αρνητική.

Η αγκαλιά και η αποδοχή

Η Πατρίσια δέχτηκε την είδηση με συγκρατημένα δάκρυα, αγκαλιασμένη με τον σύζυγό της. Μέχρι το βράδυ περίμενε να της παραδοθούν τα έγγραφα και η ιατρική έκθεση που επιβεβαίωνε ότι ο Ντομένικο δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα μεταμόσχευση. Στη συνέχεια έφυγε από το νοσοκομείο για να επιστρέψει στο σπίτι, προσπαθώντας να αποδεχθεί την πραγματικότητα.

Patrizia, madre del pequeño Domenico, expresa su determinación tras la negativa a un nuevo trasplante: “Mientras respire, no lo dejaré”. Ayer, el equipo médico decidió que no sobreviviría a otra cirugía 💔. La comunidad se une en su dolor. #UltimaHora pic.twitter.com/GfmXAhajwE — Tu Salud Es Lo Que Importa (@tusalesloqueimp) February 19, 2026

«Πρέπει να είμαι δυνατή, γιατί έχω άλλα δύο παιδιά», είπε η μητέρα. Το απόγευμα, λίγο μετά την αρνητική απάντηση των γιατρών, στο Monaldi έφτασε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Καμπανίας, Roberto Fico. «Ζήτησα από τον πρόεδρο Fico να θυμάται τον γιο μου και να μην ξεχαστεί ό,τι συνέβη. Μου το οφείλουν, για να μην ξανασυμβεί ποτέ», τόνισε.

Η στήριξη της κοινωνίας

Ο πόνος για τον μικρό Ντομένικο έχει ενώσει όλη την τοπική κοινωνία. Το απόγευμα της Πέμπτης, στις 6:30, στην Piazza Duomo στη Nola πραγματοποιήθηκε πομπή με φακούς στη μνήμη του παιδιού. Η διαδρομή κατέληξε στο άγαλμα του San Paolino. «Είναι καθήκον μας να είμαστε κοντά σε αυτή την οικογένεια», δήλωσαν ο βουλευτής Francesco Emilio Borrelli και ο περιφερειακός σύμβουλος Carlo Ceparano. «Αυτή η υπόθεση έχει συγκινήσει βαθιά όλους τους κατοίκους της Καμπανίας».

Ο «μικρός πολεμιστής»

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευθύνες στη διαχείριση της υπόθεσης. «Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο προς το παρόν», ανέφερε η μητέρα, που παραμένει στο πλευρό του παιδιού της.

Οι σκέψεις της είναι στραμμένες στον μικρό Ντομένικο, στη ζωή του που σβήνει αργά, αλλά και στη δύναμη που έδειξε ο «μικρός πολεμιστής» της, καταφέρνοντας να επιβιώσει ακόμη και μετά από μια μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά.