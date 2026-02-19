Σε συνέντευξή του, ο Ιταλός δημιουργός περιεχομένου Zazza μίλησε για ένα από τα πιο προβεβλημένα αλλά και πιο απαιτητικά βίντεο του καναλιού του: την επίσκεψή του στη Λα Ρινκονάδα στο Περού, τον υψηλότερο μόνιμο οικισμό στον κόσμο, σε υψόμετρο περίπου 5.100 μέτρων.

Η πόλη βρίσκεται στην περιοχή Πούνο, κοντά στην επαρχία Ανάνεα, και η ύπαρξή της συνδέεται αποκλειστικά με την εξόρυξη χρυσού. Πρόκειται για έναν οικισμό που αναπτύχθηκε γύρω από την εξορυκτική δραστηριότητα και λειτουργεί με δικούς του κανόνες, όπως περιγράφει ο ίδιος.

Ο Zazza, που έχει ταξιδέψει σε ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου, δήλωσε πως «αν φανταστώ την κόλαση στη γη, έτσι μοιάζει», αποτυπώνοντας την έντονη εντύπωση που του προκάλεσε η εμπειρία στη Λα Ρινκονάδα.

Το υψόμετρο και οι συνθήκες διαβίωσης

Η Λα Ρινκονάδα τραβά διεθνή προσοχή για το εξαιρετικά μεγάλο υψόμετρό της, που αποτελεί όμως και τη βασική δυσκολία για κάθε επισκέπτη. Το οξυγόνο είναι ελάχιστο και η προσαρμογή δύσκολη, με το υψομετρικό σύνδρομο να εμφανίζεται συχνά σε νεοαφιχθέντες εργάτες και επισκέπτες.

Η αστική ανάπτυξη της πόλης χαρακτηρίζεται ως χαοτική και ραγδαία, αποτέλεσμα μιας σύγχρονης «πυρετώδους» αναζήτησης χρυσού. Για δεκαετίες, σύμφωνα με περιγραφές, συσσωρεύτηκαν ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες, ενώ η καθημερινότητα εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον από λάσπη, πάγο και απορρίμματα.

Ο Zazza περιέγραψε το έδαφος ως «φτιαγμένο αποκλειστικά από πλαστικά μπουκάλια», με συνεχή βροχή και μια αίσθηση εγκατάλειψης. Όπως είπε, «φαίνεται πολύ πιο όμορφο απ’ ό,τι είναι, είναι απόλυτη αθλιότητα». Αναφέρθηκε σε ανθρώπους με κατεστραμμένα χέρια από τη χειρωνακτική εργασία, εξαντλημένα σώματα και βλέμματα που του έδιναν το μήνυμα «δεν σε θέλουμε εδώ».

Ανασφάλεια και βία

Δεύτερος βασικός άξονας της αφήγησής του ήταν η ανασφάλεια. Όπως υποστήριξε, η πόλη δεν έχει τουρισμό «κανέναν, κανέναν» και τα επίπεδα αλκοολισμού είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ο ίδιος δήλωσε πως είχε την εντύπωση ότι «το 99% είναι μεθυσμένοι».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ότι είδε και άκουσε, πολλοί κυκλοφορούν οπλισμένοι και καλύπτουν τα πρόσωπά τους, ενώ υπάρχουν μόλις «τέσσερις αστυνομικοί σε μια πόλη 60.000 κατοίκων». Όπως είπε, «κάθε βράδυ υπάρχουν πυροβολισμοί» λόγω καβγάδων και ληστειών στα ορυχεία.

Επισήμανε επίσης ότι στο βίντεό του φαίνεται πινακίδα που προειδοποιεί για τον κίνδυνο στάσης σε συγκεκριμένη περιοχή και υποστήριξε πως ορισμένες μεταλλευτικές εταιρείες «προσλαμβάνουν ελεύθερους σκοπευτές» για να φυλάνε τις εισόδους τη νύχτα.

Οι πιο ευαίσθητοι ισχυρισμοί

Ο Zazza αποκάλυψε ότι αρχικά σχεδίαζε να καταγράψει περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης που, όπως υποστήριξε, συμβαίνουν στην περιοχή, ακόμη και με ανήλικους. Είπε ότι προσπάθησε να μπει σε κλαμπ το απόγευμα αλλά δεν του επετράπη η είσοδος, και ότι η παραμονή του εκεί θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. «Ήξερα ότι είτε δεν θα κατέγραφα τίποτα είτε κυριολεκτικά θα με σκότωναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε στο The Wild Project, σε άλλες επικίνδυνες περιοχές «τουλάχιστον το περιβάλλον δεν θέλει να σε σκοτώσει», ενώ στη Λα Ρινκονάδα «είναι το ίδιο το περιβάλλον» που ωθεί τους ανθρώπους στα όριά τους. «Ήταν το πιο σκληρό γύρισμα της ζωής μου», κατέληξε.

Στα σχόλια του κοινού, η εμπειρία του προκάλεσε έντονη συζήτηση. Ένας χρήστης σημείωσε ότι «ο Zazza έχει τον πιο αγχωμένο φύλακα άγγελο στην ιστορία», ενώ άλλος σχολίασε: «Η πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στον ουρανό είναι εκείνη που μοιάζει περισσότερο με την κόλαση».