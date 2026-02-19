Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Forest Research εξετάζει πώς το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα οδήγησε στη διαφυγή πολλών οικόσιτων χοίρων προς τις ακατοίκητες περιοχές. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική διασταύρωσή τους με τους τοπικούς αγριόχοιρους, δημιουργώντας έναν νέο υβριδικό πληθυσμό μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανθρώπινη εγκατάλειψη της περιοχής διευκόλυνε τη φυσική επιλογή και την προσαρμογή των ζώων στο νέο περιβάλλον. Οι κύριοι συγγραφείς, Shingo Kaneko και Donovan Anderson από το Πανεπιστήμιο Hirosaki, συνέλεξαν 191 δείγματα και διαπίστωσαν ότι η υβριδοποίηση εξελίσσεται δυναμικά, όχι ως ένα στατικό φαινόμενο.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας επέτρεψε στα χαρακτηριστικά των οικόσιτων ζώων να ενσωματωθούν στο οικοσύστημα. Ο καθηγητής Kaneko, μετά από ανάλυση μιτοχονδριακού DNA, δήλωσε: «Αν και είχε προηγουμένως προταθεί ότι η υβριδοποίηση μεταξύ εξημερωμένων χοίρων και αγριόχοιρων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει, μέσω της ανάλυσης μιας μεγάλης κλίμακας υβριδισμού μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, ότι ο γρήγορος αναπαραγωγικός κύκλος των οικόσιτων χοίρων κληρονομείται μέσω της μητρικής γενεαλογίας».

Πάνω από πέντε γενιές υβριδίων

Η ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA, το οποίο μεταβιβάζεται αποκλειστικά από τη μητέρα, καθώς και άλλων πυρηνικών γενετικών δεικτών, πραγματοποιήθηκε σε 191 αγριόχοιρους και 10 οικόσιτους χοίρους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλά ζώα βρίσκονταν πάνω από πέντε γενιές μακριά από την αρχική διασταύρωση, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη ταχύτητα των γενετικών αλλαγών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μητρική μεταβίβαση των χαρακτηριστικών ήταν καθοριστική, επιτρέποντας ταχεία αναπαραγωγή των απογόνων. Σε αντίθεση με τον αγριόχοιρο, που αναπαράγεται μία φορά τον χρόνο, τα υβρίδια από μητέρες-χοίρους δημιούργησαν νέες γενιές με πολύ ταχύτερο ρυθμό, επιταχύνοντας την ενσωμάτωση οικόσιτων χαρακτηριστικών στον άγριο πληθυσμό.

Η διαπίστωση ότι η μητρική γραμμή επιταχύνει τη γενεακή διαδικασία θεωρείται σημαντική για τον προγραμματισμένο έλεγχο της άγριας πανίδας. Με βάση αυτό το εύρημα, οι αρχές μπορούν να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πιθανές δημογραφικές εκρήξεις. Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι ο ίδιος μηχανισμός μητρικής κληρονομικότητας ενδέχεται να ισχύει και σε άλλες περιοχές του κόσμου όπου συνυπάρχουν οικόσιτοι και άγριοι χοίροι, προσφέροντας ένα πολύτιμο μοντέλο για τη διαχείριση υβριδικών πληθυσμών σε διεθνές επίπεδο.