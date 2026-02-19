Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο και πολυσχιδές έργο που σημάδεψε τα ελληνικά γράμματα.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη γεννήθηκε το 1929 στην Καλαμάτα. Σπούδασε θέατρο και κινηματογράφο στο Λουντ της Σουηδίας, ενώ έζησε για αρκετά χρόνια τόσο στη Σουηδία όσο και στη Νέα Υόρκη.

Η συγγραφική της πορεία περιλαμβάνει μυθιστορήματα, διηγήματα και μεταφράσεις ξένων έργων. Ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963.

Επιπλέον, είχε λάβει το βραβείο Λουντέμη καθώς και εύφημη μνεία από την ομάδα των 12, αναγνωρίσεις που επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της προσφοράς της στη λογοτεχνία.

Τα σημαντικότερα έργα της

Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα της ξεχωρίζουν:

Μυθιστορήματα

Επιπλωμένα δωμάτια (1962)

Το χαμένο κουμπί (1977)

Μπαζαγιάζι (1978)

Τα κορίτσια του Ερεχθείου (1981)

Τέσσερις Πολωνέζες (1982)

Οι δύο τελευταίοι (1983)

Καφενείον ο τέταρτος κόσμος (1984)

Ζευγάρια της Αθήνας (1985)

Οι έφηβοι του Κολωνού (1987)

Η ώρα του λύκου (1990)

Εσθέρ (1991)

Διηγήματα

Η ζωή σε τέσσερις πράξεις (1964)

Ιστορίες για άντρες (1980)

Χωρισμένοι στα δυο (1988)

Παιδικά

Μια διπλή παιδική ιστορία (1980)

Ένα πιάνο με φτερά (1985)

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχαιρέτησε τη συγγραφέα Ιωάννα Καρατζαφέρη, υπογραμμίζοντας τη συμβολή και τη στάση ζωής της.

«Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΚΚΕ σημειώνει ότι η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του κόμματος, συμμετέχοντας ενεργά στην αντιδικτατορική πάλη του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις ΗΠΑ, αψηφώντας – όπως αναφέρεται – «την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών». Συνέχισε δε τον αγώνα της και στη Σουηδία.

«Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που ‘ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι’ με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα, αποτυπώθηκαν σε εκατοντάδες σημειώματά της στον ‘Ριζοσπάστη’ και στο συγγραφικό της έργο», καταλήγει η ανακοίνωση.