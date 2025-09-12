Ο συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου και εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο», Τάσος Γουδέλης, πέθανε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 76 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο συνεργάτης του Κώστας Μαυρουδής, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Από την θεωρία στην πράξη

Ο Τάσος Γουδέλης γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 1982 άρχισε να συνεργάζεται με τον ποιητή Κώστα Μαυρουδή στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο».

Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, κυκλοφόρησε συλλογές διηγημάτων και μυθιστορήματα, καθώς και μελέτες για σπουδαίους σκηνοθέτες όπως οι Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι.

Το 2003 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή διηγημάτων του «Η γυναίκα που μιλά» (2002).

Από το 1998 έως το 2009, συνεργάστηκε με το ένθετο «Βιβλιοθήκη» της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, δημοσιεύοντας κριτικές για την ξένη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα δίδασκε ιστορία του κινηματογράφου στην Δραματικη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και σενάριο σε διάφορες σχολές κινηματογράφου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

«Ήταν ένας από τους έλληνες κριτικούς που έκαναν το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή στη σκηνοθεσία: Το 2007 γύρισε μαζί με τον γιο του Βασίλη τη μικρού μήκους ταινία Ο δολοφόνος της λεωφόρου ενώ μια χρονιά αργότερα σκηνοθέτησε τη Συνάντηση, βασισμένος πάντα σε δικά του διηγήματα. Η τελευταία είχε αποσπάσει τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για την πρωτότυπη και σύγχρονη κινηματογράφηση και τη νέα ματιά στην κινηματογραφική γλώσσα», έγραψε ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος σε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Πριν απ’ όλα όμως, είχε διακριθεί για την αντιστασιακή του δράση την περίοδο της επταετίας. Θα μου λείψουν οι συναντήσεις στον Καπετάν Μιχάλη, Τάσο», πρόσθεσε.