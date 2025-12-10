Η Sophie Kinsella, η συγγραφέας της δημοφιλούς σειράς μυθιστορημάτων «Shopaholic», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η συγγραφέας, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Madeleine Sophie Wickham, είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι διαγνώστηκε το 2022 με μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η οικογένειά της ανέφερε: “Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Sophie (γνωστή και ως Maddy, γνωστή και ως Mummy). Έφυγε ειρηνικά, έχοντας περάσει τις τελευταίες της ημέρες περιτριγυρισμένη από τις μεγάλες της αγάπες: την οικογένεια, τη μουσική, τη ζεστασιά, τα Χριστούγεννα και τη χαρά.”

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς τη λάμψη και την αγάπη της για τη ζωή.” “Παρά την ασθένειά της, την οποία αντιμετώπισε με απίστευτο θάρρος, η Sophie ένιωθε πραγματικά ευλογημένη – για την υπέροχη οικογένεια και τους φίλους της, αλλά και για την εξαιρετική επιτυχία της συγγραφικής της πορείας. Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο και ήταν για πάντα ευγνώμων για την αγάπη που δεχόταν.”

Η ανακοίνωση καταλήγει: “Θα μας λείψει απίστευτα· οι καρδιές μας είναι ραγισμένες.”