Τραγωδία στη Βάρη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02), όταν δύο νεαροί άνδρες από την Εύβοια, ο 39χρονος Μιχάλης και ο 21χρονος Χρήστος, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε μεζονέτα. Οι δύο εργάτες σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία ενώ χρησιμοποιούσαν γερανό για την ανύψωση τζαμιών στον τέταρτο όροφο του κτιρίου.

«Μου το φάγανε το παλικάρι μου. Ο γερανός. Και έπαθε ηλεκτροπληξία μαζί με το αφεντικό του. Από ηλεκτροπληξία “πήγανε”. Ακούμπησε ο γερανός στα σύρματα. Τώρα, ήταν πάνω στην βεράντα να πιάσουν το καλάθι; Δεν ξέρω λεπτομέρειες», λέει συγκλονισμένος ο πατέρας του 21χρονου Χρήστου, προσπαθώντας να καταλάβει πώς συνέβη το μοιραίο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Ο Μιχάλης και ο Χρήστος είχαν αναλάβει να ανεβάσουν τζάμια στον τέταρτο όροφο και για τον σκοπό αυτόν κάλεσαν γερανό. Μπήκαν μαζί στο καλάθι, όμως λίγα λεπτά αργότερα το κακό συνέβη. Ο γερανός φέρεται να ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

«Μάλλον πιάσανε τα τζάμια να τα ανεβάσουν πάνω με γερανοφόρο, φύσηξε αέρας εκείνη την ώρα και μάλλον έπεσε το τζάμι. Τώρα δεν ξέρω τι έπεσε, τι ακούμπησε, κόψανε το καλώδιο και δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως τους τίναξε κάτι τέτοιο», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας περιγράφει: «Τα ασθενοφόρα τα είδα δύο φορές. Έφυγε τη μία φορά με έναν, καθιστό τον πήρανε και τη δεύτερη φορά ξαναήρθαν και βγάλανε έναν νεαρό. Το καταλάβαινα ότι δεν έχει επαφή. Τον ξαπλώσανε στο φορείο να τον βάλουν μέσα».

Ο πατέρας του 39χρονου δηλώνει συντετριμμένος: «Πήγε (ασθενοφόρο) και τους πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα το καλέσανε και τι ώρα πήγε. Έμαθα ότι τα παιδιά δεν είχανε περιθώρια. Και γρήγορα να πήγαινε το ΕΚΑΒ, δεν θα προλαβαίνανε, γιατί ήταν ακαριαίο».

Τα ερωτήματα της έρευνας

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, αναζητώντας εάν πρόκειται για λάθος χειρισμό ή για παραλείψεις ασφαλείας. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τη χρήση γερανού στις συγκεκριμένες εργασίες.

Ο εργολάβος της κατασκευαστικής εταιρείας, μιλώντας στο Live News, ανέφερε πως δεν είχε ενημερωθεί για τη χρήση γερανού, αλλά μόνο για αναβατόριο, όπως προέβλεπε η σύμβαση. «Ο 39χρονος ήταν αλουμινάς και είχε πληρωθεί από εμένα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Στη σύμβασή μας περιλαμβανόταν μόνο η χρήση αναβατορίου και όχι γερανού. Οι εργασίες αυτές έγιναν εν αγνοία μου», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμη: «Η διαφορά των δύο είναι, ότι το αναβατόριο είναι 5 μέτρα μακριά από τα σύρματα της ΔΕΗ. Ο γερανός χρειάζεται άδεια για να έρθει, όπως και συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ρεύματος. Αν υπάρχουν καλώδια κοντά, πρέπει να ζητηθεί να κοπεί το ρεύμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ κοντά. Έπρεπε να υπολογίσουν αυτό το κομμάτι κινδύνου. Λάθη από πολλές πλευρές. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι».

Μια κοινότητα σε πένθος

Οι δύο άνδρες, φίλοι από το Μετόχι και το Μαντούδι Ευβοίας, δούλευαν μαζί σε διάφορα έργα. Όσοι τους γνώριζαν, μιλούν για δύο εργατικά και αγαπητά παιδιά που «έσβησαν» απροσδόκητα.

Η τραγωδία αυτή είναι η δεύτερη μέσα σε έναν χρόνο στην ίδια περιοχή. Πέρυσι, ένας 28χρονος χειριστής γερανοφόρου είχε χάσει τη ζωή του όταν κεραυνοβολήθηκε από καλώδια υψηλής τάσης σε κοντινή γειτονιά.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τους δύο εργάτες το Σάββατο.