Βαρύ πένθος στην Εύβοια μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Βάρη, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 40 και 22 ετών, από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα mantoudinews.gr, τα θύματα είναι ο 40χρονος Μιχάλης Φουρκής, με καταγωγή από το Μαντούδι, και ο 22χρονος Χρήστος Γιαμαρέλος, από το Μετόχι. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν στην Αθήνα για επαγγελματικές εργασίες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο τεχνίτες εκτελούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στη Βάρη, όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, υπέστησαν ηλεκτροπληξία. Ο 40χρονος κατέληξε ακαριαία στο σημείο, ενώ ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα της έρευνας.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν: «Τις ώρες 13:00 και 13:54 ακριβώς, προσεκομίσθησαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, αντιστοίχως, αμφότεροι άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία. Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση. Στις 14.25 και 14.38, αντιστοίχως, διεπιστώθη ο θάνατός τους».