Μια οικογενειακή γιορτή στη Βόρεια Εύβοια μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν η αστυνομία κλήθηκε να παρέμβει ύστερα από σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Τσικνοπέμπτη, όταν η σύζυγος ενός αστυνομικού κατήγγειλε επίθεση και κακοποίηση από τον ίδιο, οδηγώντας στη σύλληψή του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η γυναίκα φέρεται να περιέγραψε στις αρχές σκηνές τρόμου, που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι τους μετά από έναν έντονο φραστικό καβγά, που ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Όπως κατήγγειλε, ο 42χρονος αστυνομικός επιτέθηκε εναντίον της, προκαλώντας της πανικό και σωματική οδύνη. Το γεγονός ότι η επίθεση συνέβη μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο συγκλονιστικό. Τα παιδιά έγιναν μάρτυρες της βίαιης συμπεριφοράς, ενώ οι συνάδελφοι του κατηγορούμενου κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ημερομηνία της δικασίμου, όπου θα λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.