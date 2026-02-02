Ένας καυγάς μεταξύ συζύγων εξελίχθηκε σε άγρια χειροδικία με θύμα τη σύζυγο, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους, στη Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκιδέων.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει κρατώντας το παιδί και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο.

Μετά την κατάθεση της γυναίκας, υπεβλήθη μήνυση και ο σύζυγος αναζητείται για σύλληψη στα όρια του αυτοφώρου.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/2) στη Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκιδέων, όταν ένας καυγάς μεταξύ συζύγων κατέληξε σε άγρια επίθεση με θύμα τη σύζυγο, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της, άρπαξε το παιδί και έφυγε τρέχοντας μέσα στη νύχτα για να σωθεί.

Αφού απομακρύνθηκε σε ασφαλές σημείο, επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικοί φρόντισαν να ηρεμήσουν τη μητέρα και το παιδί, ενώ στη συνέχεια έλαβαν την κατάθεσή της.

Το θύμα υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.