Ανείπωτη τραγωδία με δύο νεκρούς εκτυλίχθηκε στο μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στη Βάρη.

Οι δύο άνδρες 39 και 21 ετών πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα, όταν χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα δεν έχουν ξεκαθαριστεί.

Και τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, πέρα από το να διαπιστώσουν τον θάνατό τους.

Έρευνα για το συμβάν

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν ο πατέρας του ενός ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

Είχαν καταγωγή από την Εύβοια

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, η Εύβοια έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς και οι δύο είχαν καταγωγή από το χωριό Μετόχι του δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Παράλληλα, όσοι τους γνώριζαν μιλούν για δύο χαρακτήρες ήρεμους, χαμογελαστούς και γεμάτους καλοσύνη.