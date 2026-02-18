Μια απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει την Εύβοια και το χωριό Μετόχι, καθώς δύο νεαροί άνδρες ηλικίας περίπου 20 και 40 ετών, από την περιοχή, βρήκαν τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στην Βάρη, όπου πιθανότατα εκτελώντας εργασίες, οι δύο άνδρες χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά τους στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο στη Βούλα, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή, καθώς η ζημιά που είχε προκληθεί από την ηλεκτροπληξία ήταν μη αναστρέψιμη.

Στο χωριό τους, το Μετόχι, το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς μέσα σε λίγες στιγμές χάθηκαν δύο δικά τους παιδιά. Οι οικογένειες, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Τι αναφέρουν οι Αρχές για το τραγικό δυστύχημα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο άτυχοι εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα από την ΕΛΑΣ για την διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.