Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγείλει οι γονείς η εν λόγω νηπιαγωγός φέρεται να παρουσιάζει προβλήματα ψυχικής υγείας και να επιδεικνύει ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, φωνάζοντας τόσο σε παιδιά όσο και σε γονείς και συναδέλφους της.

Νέες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση την οποία ανέδειξε αποκλειστικά η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αφορά στην νηπιαγωγό από τη Μυτιλήνη, η οποία φέρεται να έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και φέρεται, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, να μιλάει άσχημα στα παιδιά, να τους φωνάζει ανεξέλεγκτα και να τα φοβίζει.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κύριος Παπαδομαρκάκης, αναφέρει ότι μετά την δημοσιοποίηση του θέματος, δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

«Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνει ο κάθε ένας που πιστεύω ότι μαθαίνει ένα γεγονός τέτοιο, το οποίο είναι δυσάρεστο. Δώσαμε μία οδηγία, η εκπαιδευτικός αυτή η οποία από ό,τι φαίνεται έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, να μετακινηθεί και να πάει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΕΔΕ, της εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, να πάει σε γραφείο εκπαίδευσης. Να πάει δηλαδή στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Με την απόφαση του κ. Βούλγαρη. Κάθε φορά που γίνεται μια διαδικασία, υπάρχει τρόπος να απομακρυνθεί ένας εκπαιδευτικός όταν όντως υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας εκπαιδευτικός να έχει πρόβλημα και να μπαίνει σε μία σχολική τάξη. Εμείς μόλις πληροφορηθήκαμε το γεγονός χθες, γιατί χθες το πληροφορηθήκαμε από εσάς, από το MEGA, αμέσως έπρεπε να λειτουργήσουμε. Έπρεπε να έχει ενημερωθεί και η Περιφερειακή Διεύθυνση. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται», είπε συγκεκριμένα.

Η μητέρα του μαθητή που έκανε την καταγγελία, κυρία Μαρία Καναβετσά, εξέφρασε την απορία της για τη “δια μαγείας” λύση του προβλήματος μέσω του MEGA και της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» που το ανέδειξε αποκλειστικά.

«Δια μαγείας το πρόβλημα μετά από εσάς στο MEGA που εμφανίστηκε, λύθηκε. Ενώ ο κύριος Βούλγαρης από τον Οκτώβριο που γνώριζε όλες τις καταστάσεις, μας έλεγε θέλω χρόνο, θέλω χρόνο, να μαζέψω χαρτιά, να μαζέψω καταγγελίες. Και πώς έγινε τώρα δια μαγείας χθες που βγήκε σε εσάς το θέμα, μετά από κάποιες ώρες. Και απλά αυτό που θέλω να πω και να ακουστεί μέσω εσάς στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», επειδή μόλις έκλεισε η εκπομπή δέχτηκα κάποια μηνύματα από γονείς που με ρωτούσαν “σε ποιο σχολείο” και ότι “έχουμε και εμείς το πρόβλημα αυτό” και “είχαμε πρόβλημα αυτό”. Και είδα μετά από κάτω από διάφορα site που είχαν ανεβάσει το θέμα μας, από κάτω πάλι γονείς που έγραφαν “ότι έχουμε προβλήματα και εμείς και θα λάβουμε μέρος”. Δηλαδή θέλω απλά να πω στον κόσμο, σε όλους τους γονείς, να μην φοβούνται κανέναν. Να το φτάσουν μέχρι και εκεί που το φτάσαμε και εμείς όταν δεν υπάρχει βοήθεια από αυτούς που πρέπει. Να μην φοβούνται τίποτα», τόνισε με την σειρά της η μητέρα του μαθητή.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης σημείωσε: «Ο κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος πάει σε σχολείο, είτε προσλαμβάνεται είτε διορίζεται, πρέπει να έχει βεβαίωση, και από ψυχίατρο και από παθολόγο και από άλλους γιατρούς, ότι είναι σωματικώς και πνευματικώς υγιής. Ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μπει στην τάξη. Αυτός είναι νόμος του υπουργείου Υγείας. Μαζί με την υπουργό Παιδείας μάλιστα τους βάλαμε το θέμα ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Αυτό που συζητάμε, ότι οι εκπαιδευτικοί όπως και άλλες ομάδες εργαζομένων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να περνάνε από ψυχίατρο ή γενικά από γιατρούς. Αλλά να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι».

Νέα καταγγελία νηπιαγωγού για διευθύντρια νηπιαγωγείου – Επιτίθεται λεκτικά σε παιδιά και συναδέλφους

Η κ. Δέσποινα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα μίλησε στο MEGA για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με συνάδελφό της.

«Δεν βρίσκομαι πλέον στη Μυτιλήνη έχω πάρει μετάθεση. Ωστόσο πρωτοδιορίστηκα στο νησί της Λέσβου και επειδή έφτασα στη μέση της χρονιάς, γιατί έχω μία μικρούλα με πιστοποιημένη αναπηρία 67%, το θεώρησα τεράστια τύχη που έφτασα στη μέση της χρονιάς και υπήρχε κενό σε κεντρικότατο νηπιαγωγείο της πόλης. Ακριβώς επειδή μπορούσα να είμαι κοντά σε παροχές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσοκομείο και τα λοιπά. Πήγα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όταν έφτασα εκεί, μία από τις νηπιαγωγούς με ενημέρωσε και μου είπε να είμαι λίγο προσεκτική με την προϊσταμένη, από την οποία δέχθηκα εργασιακό εκφοβισμό και κακοποίηση, με έσπρωξε, σήκωσε τα χέρια της επάνω μου, με είχε κλείσει στο γραφείο της γιατί αρνήθηκα να φορέσω παντόφλες μέσα στο σχολείο. Μου είπε ότι στο σχολείο «φοράμε παντόφλες» αντί για αθλητικά. Της είπα ότι δεν υπάρχει στο καταστατικό ούτε στη λειτουργία του νηπιαγωγείου κάποιος τέτοιος κανόνας, και ότι θα ήθελα να δω το καταστατικό και πώς λειτουργεί και για αυτόν τον λόγο με απώθησε, με απομάκρυνε, δεν με άφηνε να πλησιάζω στα παιδιά. Με είχε στην άκρη, ενώ κάναμε μία συλλογική δράση, και απευθύνθηκα στην Πρωτοβάθμιά μου. Πήγα από κοντά, μίλησα και στον Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας, τον κ. Βούλγαρη. Μου είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα που είπε στη κυρία Καναβετσά, ότι τα χέρια του είναι δεμένα, ότι γνωρίζει για τη συγκεκριμένη κυρία, ότι πολλά χρόνια ακούγονται πράγματα για αυτή την κυρία, αλλά δεν έχει κάτι χειροπιαστό», είπε αρχικά η κ. Δέσποινα.

«Μάζεψα όλο μου το θάρρος, έκανα μία 5σέλιδη έγγραφη αναφορά. Μαζί με μένα βρέθηκαν και άλλοι δύο γονείς, δύο μητέρες μαθητών οι οποίοι έκαναν επίσης έγγραφη αναφορά. Το θέμα δεν προχώρησε, γιατί η συγκεκριμένη προϊσταμένη έβαλε δικηγόρο που άρχισε να μας λέει νόμους και ο καθένας φοβήθηκε. Πήγα και στην Περιφέρεια, στην προϊσταμένη της Περιφέρειας η οποία στεγάζεται στο νησί της Λέσβου. Όταν το θέμα δεν προχώρησε πάλι, στείλαμε μία αναφορά και στο υπουργείο εγώ και οι δύο μαμάδες, στο υπουργείο μας ήρθε ένα απαντητικό με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν τη δική μας αναφορά και ένα απαντητικό ότι “πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το δικό μας πρόβλημα”. Ξεκίνησε μία ΕΔΕ για τη συγκεκριμένη κυρία. Δεν ξέρω πού έχει καταλήξει η ΕΔΕ γιατί δεν μου έχει γνωστοποιηθεί ποτέ το αποτέλεσμα. Η κυρία συνεχίζει να είναι προϊσταμένη. Η συγκεκριμένη κυρία αναφερότανε στο νηπιαγωγείο σα να είναι νηπιαγωγείο “μου”. Και γονέας που της έφερνε αντίρρηση έλεγε “άμα δεν θέλεις τον τρόπο που λειτουργεί το νηπιαγωγείο μου, πάρε το παιδί σου και φύγε”», συνέχισε.

«Αυτό έγινε φέτος, την χρονιά 24-25. Στο τέλος αναγκάστηκα να φύγω εγώ από το σχολείο, γιατί η συγκεκριμένη προϊσταμένη, ενώ ήμουν η 5η εκπαιδευτικός που έφευγε από το σχολείο και η συγκεκριμένη προϊσταμένη με έβαλε στο ολοήμερο. Εγώ διαβιούσα στο νησί μόνη μου με το παιδί μου, γιατί πρωτοδιορίστηκα εκεί, και δεν είχα άτομο να παίρνει το παιδί μου από το βρεφονηπιακό και αναγκάστηκα να φύγω εγώ από το σχολείο και πήγα σε άλλο νηπιαγωγείο για να τελειώσω τη σχολική μου χρονιά στο νησί. Την αναφορά την έστειλα τον Μάρτιο του 2025», συμπλήρωσε η εκπαιδευτικός.

Ο κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης με την σειρά του τόνισε: «Όλη η κατάσταση αυτόν των γεγονότων που γίνονται και έχω δώσει μία οδηγία στους Περιφερειακούς Διευθυντές, που είναι 13 σε όλη την Ελλάδα, να συνομιλήσουν με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να εντοπίζουν κρούσματα μαζί με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και να γίνεται πραγματικά η λύση πριν φτάσει στο υπουργείο».

Η κ. Δέσποινα συμπλήρωσε: «Θέλω να αναφέρω και μία άλλη παθογένεια. Όταν διεξάγονται ΕΔΕ, όπως είπε και η κυρία Καναβετσά, όταν γίνεται μία ψυχιατρική, ψυχολογική αξιολόγηση ή γίνεται μία ΕΔΕ, δεν πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που είναι της ίδιας μικρής κλειστής κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και πατάνε σε εμάς που είμαστε άνθρωποι από μακριά. Δεν γνωρίζουμε τις περιπτώσεις. Κανένας ντόπιος δεν επιλέγει αυτά τα νηπιαγωγεία. Γι’ αυτό μένουν και αυτές οι θέσεις κενές».