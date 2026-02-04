Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ζουν περισσότεροι από 3.500 αιτούντες άσυλο σε τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές (ΚΕΔ) του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Περισσότεροι από 3.500 αιτούντες άσυλο διαμένουν σήμερα στα νησιά του βορείου Αιγαίου, σε τρεις κλειστές ελεγχόμενες δομές (ΚΕΔ) του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην ΚΕΔ της Λέσβου, στον Καρά Τεπέ, δυναμικότητας 3.881 ατόμων, φιλοξενούνται 1.158 πρόσφυγες. Στο νησί βρίσκονται επίσης 10 ανήλικοι, οι οποίοι διαμένουν σε ξεχωριστές δομές φιλοξενίας.

Στη Χίο, στην ΚΕΔ του Χαλκειούς, δυναμικότητας 1.014 ατόμων, διαμένουν 620 αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, 11 ανήλικοι φιλοξενούνται σε δομές εκτός του κέντρου.

Στη Σάμο, στην αντίστοιχη ΚΕΔ, καταγράφονται 1.731 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου.

Η πιο πρόσφατη άφιξη αλλοδαπών πριν από τη χθεσινή τραγωδία στη Χίο είχε σημειωθεί στις 2 Φεβρουαρίου. Τότε, όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο νησί έφτασαν 33 άτομα που υπέβαλαν αίτημα ασύλου.