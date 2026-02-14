Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και ο πρόεδρός του Σωκράτης Φάμελλος από τη Μυτιλήνη άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη και διεφθαρμένη πολιτική» που πλήττει τα νησιά. Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική» και κάλεσε σε συστράτευση των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου.

Σε δήλωσή του από τη Μυτιλήνη, με αφορμή τη συνάντηση των Ινστιτούτων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε πως πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να τεθεί στο επίκεντρο η νησιωτική πολιτική. Όπως είπε, αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής στρατηγικής αλλά και εθνική προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τα συμφέροντα της χώρας.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «η νησιωτική πολιτική σήμερα απουσιάζει», όπως και οι συγκροτημένες πολιτικές για τις κοινωνικές ανάγκες. Επισήμανε ότι η χώρα βιώνει «αναπτυξιακή, κοινωνική και βαθιά πολιτική κρίση», ενώ αντί να συζητά για την εκπαίδευση, τις υποδομές και τον πρωτογενή τομέα, «ασχολείται με “Χασάπηδες”, “Φραπέδες” και σκάνδαλα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε ότι η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη, επισημαίνοντας την ανάγκη για «μια προοδευτική διέξοδο στις επόμενες εκλογές».

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αρχηγών προοδευτικών κομμάτων, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή προγραμματική βάση και να υπάρξει ενιαία πολιτική απάντηση απέναντι στις προκλήσεις.

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο», τονίζοντας πως «τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας συντηρητικής, διεφθαρμένης και επικίνδυνης κυβέρνησης». Όπως πρόσθεσε, «μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση».