Καμπάνες… χτύπησαν από τη δικαιοσύνη για τον πατέρα Αντώνιο, ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου ο οποίος ομόφωνα κρίθηκε ένοχος κακά καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή φυλάκισης για σειρά πλημμελημάτων που αφορούν σε κακοποιητικές συμπεριφορές και για να παραμείνει ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Ομόφωνα ,οι δικαστές επέβαλαν αυστηρότερη- σχεδόν διπλάσια- ποινική μεταχείριση σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου πατέρα Αντώνιο ο οποίος νωρίτερα κρίθηκε ένοχος για εννέα πράξεις που αφορούν σε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων της Οργάνωσης .

Πριν από λίγη δικαστές ανακοίνωσαν την τελική ποινή για τον πατέρα Αντώνιο που ορίστηκε σε 9 χρόνια και 6 μήνες με εκτιτέα εκ του νόμου τα 8 έτη .Η ποινή που του επιβλήθηκε ορίστηκε να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα .

Στους υπόλοιπους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση ποινές που ξεκινούν από 1 χρόνο και 8 μήνες και φτάνουν τα 4 χρόνια 7 μήνες και 15 μέρες.

Για δύο κατηγορούμενους το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή και για τους άλλους δύο με τις βαρύτερες ποινές να είναι επίσης μετατρέψιμες όρος δέκα ευρώ την ημέρα .

Το δικαστήριο πριν πέσει η αυλαία της δίκης αποφάσισε να διαβιβάσει πρακτικά στην εισαγγελία για τέσσερις μάρτυρες οι οποίοι ανακάλεσαν τις πρωτοδίκες καταθέσεις τους και κρίθηκε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση θα ελεγχθούν και τυχόν άλλα πρόσωπα που πιθανώς εμπλέκονται στην ανάκληση των καταθέσεων των συγκεκριμένων μαρτύρων .

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα ξανάρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνης καθώς έχει προσδιοριστεί η δίκη του στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας που αφορά σε καταγγελίες για ασέλγεια.