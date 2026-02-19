Νέες ρυθμίσεις για τις δημοπρασίες οχημάτων εισάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι δημοπρασίες θα διενεργούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και θα έχουν δημόσιο, προφορικό και πλειοδοτικό χαρακτήρα.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με ταυτόχρονη επικοινωνία με τα αρμόδια τελωνεία, ανάλογα με τον τόπο φύλαξης των οχημάτων. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος δημοσιοποίησης των δημοπρασιών: η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής τους θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, ενώ οι διακηρύξεις και οι τιμές εκκίνησης θα δημοσιεύονται πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή.

Σημαντικές μεταβολές έρχονται και στη διαδικασία έγκρισης των αποτελεσμάτων, η οποία ανατίθεται πλέον στη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δημοπρασιών. Μειώνονται επίσης οι προθεσμίες πληρωμής και παραλαβής των οχημάτων, καθώς το τίμημα θα πρέπει να εξοφλείται εφάπαξ εντός δέκα ημερών από την κατακύρωση, ενώ η παραλαβή θα ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης, προβλέπονται σχετικές επιβαρύνσεις.

Τέλος, καταργείται η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής, ενώ επανακαθορίζονται ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και την αποζημίωση των αγοραστών, με στόχο ένα πιο σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοπρασιών.

Oλόκληρο το ΦΕΚ

Αριθμ. ΔΙ.Δ.Ε.Π. 99576 ΕΞ 2026

(ΦΕΚ Β’ 881/18.02.2026)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 199 και της παρ. 6 του άρθρου 201 του ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτικές διατάξεις» (Α’ 134),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του π.δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (Α’ 81).

2. Τις αποφάσεις:

α) Την υπό στοιχεία Δ6Β 1036140ΕΞ2012/5-3-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΟΔΔΥ ΑΕ» (Β’ 606).

β) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

γ) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

δ) Την υπό στοιχεία ΔΤΔ/Β1142883/ΕΞ2016/28.9.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός όρων πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» (Β’ 3420).

ε) Την υπ’ αρ. 2/55307/0026/13.3.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την αποζημίωση ιδιωτών για ελλείψεις ή και ζημιές που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των οχημάτων και οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη δημοπράτηση αυτών» (Β’ 517).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. To π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. To π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. To π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 44).

8. Την υπό στοιχεία 47542/ΕΞ2025/19-03-2025 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιο Κώτσηρα» (Β’ 1327).

9. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) καθώς και την υπ’ αρ.

7608/17.1.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 11) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

10. Την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας της διαδικασίας δημοπρασίας τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

12. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας τροποποιείται η διοικητική διαδικασία με επίσημο τίτλο «Διεξαγωγή δημοπρασιών τροχοφόρων οχημάτων» και Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (Μ.Α.Κ.) στο ΕΜΔΔ «Μίτος» 428922 αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ – ΜΙΤΟΣ,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΤΔΒ 1142883 ΕΞ 2016/28.9.2016 (Β’ 3420) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι δημοπρασίες οχημάτων είναι δημόσιες, προφορικές και πλειοδοτικές και διενεργούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Η διαδικασία διεξάγεται με ταυτόχρονη επικοινωνία, μέσω κάθε πρόσφορου τεχνικού μέσου, με το 1ο Τελωνείο Θεσσαλονίκης, το Τελωνείο Πατρών, το Τελωνείο Λάρισας, και κατά περίπτωση με το Τελωνείο στο οποίο ευρίσκονται τα δημοπρατούμενα οχήματα και αναλόγως των τεχνικών δυνατοτήτων με άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όπως θα ορίζονται στη διακήρυξη της εκάστοτε δημοπρασίας.».

Στο άρθρο 2 στην παρ. 2 οι λέξεις «στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες), www.oddy.gr]», αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε www.aade.gr», διαγράφονται οι λέξεις «και διατίθενται» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε www. aade.gr, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την δημοπρασία, ενώ οι διακηρύξεις των εκάστοτε δημοπρατούμενων οχημάτων, με τις τιμές εκκίνησης για κάθε όχημα χωριστά, αναρτώνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, από τις υπηρεσίες που διενεργούν τις δημοπρασίες.».

Άρθρο 2

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 οι λέξεις «Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δημοπρασιών», σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. δδ του κεφαλαίου ΙV της παρ. 4 του άρθρου 32Β της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1121235 ΕΞ 2024/24.10.2024 (Β’ 5956) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο. Το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής: «Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας με όλα τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στην Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δημοπρασιών προς έγκριση, η οποία εξετάζει την τήρηση των όρων πώλησης, τις τυχόν ενστάσεις αιτήσεις των συμμετεχόντων στην δημοπρασία καθώς και τις τυχόν εισαγγελικές παραγγελίες απόδοσης οχημάτων που παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη δημοπράτηση αυτών και εγκρίνει συνολικώς ή μερικώς το αποτέλεσμα αυτής.

Στις περιπτώσεις μη έγκρισης του αποτελέσματος δημοπρασίας, οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες δεν έχουν κανένα δικαίωμα αποζημίωσης και τους επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής που κατέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πώληση των οχημάτων.».

Άρθρο 3

Στο άρθρο 11 στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 η λέξη και ο αριθμός «τριάντα (30)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «δέκα (10)», και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η φράση «ή με δόσεις». Οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής: «1. Ο διακανονισμός του τιμήματος των δημοπρατηθέντων οχημάτων, που απομένει μετά την πληρωμή της προκαταβολής του 20%, ήτοι ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται εφάπαξ.

Ο πλειοδότης των οχημάτων για κυκλοφορία δύναται να εκπροσωπηθεί με οριζόμενο από συμβολαιογράφο πληρεξούσιο κατά τον διακανονισμό του τιμήματος καθώς και την υπογραφή του πιστοποιητικού μεταβίβασης κυριότητας χωρίς να δεσμεύεται από τους περιορισμούς συγγένειας του άρθρου 4.

Ο πλειοδότης των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχημάτων για διάλυση δύναται να εκπροσωπηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή καθώς και τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις του αγοραστή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 της παρούσας.

2. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τιμήματος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του δικαιώματα και η προκαταβολή του 20% της τιμής πλειοδοσίας, που κατέβαλε κατά τη δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και το όχημα δημοπρατείται σε επόμενη δημοπρασία.

Ο αγοραστής που κηρύσσεται έκπτωτος δύναται να αιτηθεί την αποκατάσταση των αγοραστικών του δικαιωμάτων εφόσον δεν έχει αναρτηθεί η διακήρυξη της νέας δημοπρασίας του οχήματος».

Άρθρο 4

Στο άρθρο 12 ο αριθμός «30» αντικαθίστανται από τον αριθμό «10» και η λέξη και ο αριθμός «σαράντα πέντε (45)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «είκοσι (20)» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας που διενήργησε τη δημοπρασία, η προθεσμία διακανονισμού των 10 ημερολογιακών ημερών δύναται να παραταθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, ύστερα από εμπρόθεσμη έγγραφη αίτηση του αγοραστή, ο οποίος οφείλει να καταβάλει κατά το διακανονισμό του υπολοίπου τιμήματος τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και τις ανάλογες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για κάθε μέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος, λόγω της παράτασης του διακανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 των όρων της παρούσας.».

Άρθρο 5

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 13 Αποπληρωμή τιμήματος Ο αγοραστής καταβάλλει το υπόλοιπο του τιμήματος εφάπαξ. Στην τιμή πώλησης εμπεριέχεται ο αναλογών Φ.Π.Α.»

Άρθρο 6

Τα άρθρα 14, 15 και 16 καταργούνται.

Άρθρο 7

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 19 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «2. Ο αγοραστής πριν την παραλαβή του οχήματος, έχει το δικαίωμα να ελέγξει το όχημα που αγόρασε και στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις οργάνων ή εξαρτημάτων που προκλήθηκαν μετά την έκθεση του οχήματος στην δημοπρασία, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον αγοραστή, ο οποίος έχει στη συνέχεια το δικαίωμα να ζητήσει από την Υπηρεσία την αξία των οργάνων ή εξαρτημάτων, που τυχόν έχουν απολεσθεί, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής.

Η Υπηρεσία υποχρεούται να αποζημιώσει τον αγοραστή, μόνο εφόσον οι απώλειες δεν είχαν διαπιστωθεί με δημόσιο έγγραφο πριν την έκθεση του οχήματος στην δημοπρασία.

Το ύψος της αποζημίωσης προσδιορίζεται σύμφωνα με την αξία των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ως μεταχειρισμένων, σε συνδυασμό με την αξία και την παλαιότητα του οχήματος.».

Άρθρο 8

Στο άρθρο 20, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η λέξη και ο αριθμός «σαράντα πέντε (45)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «είκοσι (20)»,

β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών» και

γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η λέξη και ο αριθμός «σαράντα πέντε (45)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «είκοσι (20)».

Το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχει και ο αγοραστής που έχει πάρει παράταση διακανονισμού.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλει κατά την παραλαβή του οχήματος επιβαρύνσεις εκπροθέσμου παραλαβής που ανέρχονται στο ποσό των:

α) Δέκα (10) ευρώ ημερησίως για κάθε φορτηγό άνω των 4 τόνων για κυκλοφορία ή για διάλυση.

β) Πέντε (5) ευρώ ημερησίως για κάθε επιβατικό και φορτηγό μέχρι 4 τόνους για κυκλοφορία ή Ο.Τ.Κ.Ζ.

γ) Τρία (3) ευρώ ημερησίως για κάθε μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο είτε είναι για κυκλοφορία είτε για διάλυση.

2. Στην περίπτωση που οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής ανέλθουν στο ύψος της αξίας πώλησης, η Υπηρεσία δικαιούται οποτεδήποτε και μετά από έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου αγοραστή να εκποιήσει το όχημα, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την τιμή εκκίνησης. Η τιμή εκκίνησης καθορίζεται από την Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών μετά από πρόταση – εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Στις δημοπρασίες αυτές δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής, ούτε εταιρεία, στην οποία μετέχει αυτός με οποιαδήποτε ιδιότητα. Τα καταβληθέντα από τον υπερήμερο αγοραστή ποσά, καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου.

Ο υπερήμερος αγοραστής δύναται να παραλάβει το όχημα, εφόσον δεν έχει ακόμη αναρτηθεί η διακήρυξη της νέας δημοπρασίας του οχήματος και εφόσον καταβάλει στην Υπηρεσία τις επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος.

3. Για τα οχήματα που παραμένουν στους χώρους των Υπηρεσιών Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού πέραν των είκοσι (20) ημερών, οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης αυτών βαρύνουν τον αγοραστή.».

Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2026

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ