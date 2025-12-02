Το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια που δημιούργησε ο οίκος Φαμπερζέ για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια, πωλήθηκε στο Λονδίνο έναντι σχεδόν 22,9 εκατομμυρίων στερλινών (26 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Christie’s.

Όπως ανέφερε η Μάργκο Ογκανέσιαν, υπεύθυνη του τμήματος Fabergé και ρωσικών έργων του οίκου, πρόκειται για «νέο παγκόσμιο ρεκόρ για ένα έργο Φαμπερζέ». Το πολυτελές αυτό αντικείμενο, ιδιαίτερα περιζήτητο μεταξύ διεθνών συλλεκτών, είχε εκτιμηθεί σε πάνω από 20 εκατομμύρια στερλίνες. Ο Christie’s δεν αποκάλυψε την ταυτότητα ούτε την εθνικότητα του αγοραστή.

Η Ογκανέσιαν σημείωσε ότι «με μονάχα λίγα αυτοκρατορικά αυγά του Πάσχα να βρίσκονται ακόμη σε ιδιωτικές συλλογές, πρόκειται για μια σπάνια και ιστορική ευκαιρία». Το έργο αυτό, που παραγγέλθηκε από τον Τσάρο Νικόλαο Β΄ για τη μητέρα του, τη χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, αποτελεί όχι μόνο μάρτυρα των αναταραχών της ρωσικής ιστορίας, αλλά και ένα εξαιρετικό δείγμα υψηλής κοσμηματοποιίας.

Η τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ για αυγό Φαμπερζέ, που είχε καταγραφεί το 2007, όταν το αυγό Rothschild πωλήθηκε από τον ίδιο οίκο για σχεδόν εννέα εκατομμύρια στερλίνες (12,5 εκατ. ευρώ) σε Ρώσο συλλέκτη.

Η παράδοση των αυτοκρατορικών αυγών

Ο Ρώσος κοσμηματοπώλης Πιερ Καρλ Φαμπερζέ δημιούργησε συνολικά 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια, με αφορμή τις εορτές του Πάσχα, μια παράδοση που ξεκίνησε ο Τσάρος Αλέξανδρος Γ΄. Η δημιουργία τους σταμάτησε με την πτώση της δυναστείας μετά την Επανάσταση του 1917 και την εκτέλεση της οικογένειας το 1918.

Από τα 50 αυγά, σώζονται σήμερα 43, εκ των οποίων μόλις επτά βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Το Χειμερινό Αυγό θεωρείται ένα από τα πιο ξεχωριστά και περίτεχνα έργα της συλλογής των Ρομανόφ.

Με ύψος 14 εκατοστά, σκαλισμένο σε κρύσταλλο και διακοσμημένο με περισσότερα από 4.500 διαμάντια, το αυγό αυτό χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως η πιο πολυτελής δημιουργία του οίκου Φαμπερζέ για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια.