Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη ότι αντιτίθεται στις «μονομερείς δραστηριότητες» της Ελλάδας σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης από κοινοπραξία υπό την ηγεσία του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Chevron, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας.

Η κοινοπραξία υπό τη Chevron υπέγραψε τη Δευτέρα συμβάσεις αποκλειστικής μίσθωσης για την αναζήτηση φυσικού αερίου στα ανοικτά της νότιας Ελλάδας, επεκτείνοντας την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 για τη Θαλάσσια Δικαιοδοσία μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας», ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση τύπου.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η δραστηριότητα αυτή, αν και δεν επηρεάζει άμεσα την τουρκική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή, παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Λιβύης, όπως αυτή δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025. «Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές προκειμένου να αναλάβουν δράση ενάντια σε αυτές τις μονομερείς και παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Το υπόβαθρο της διαφωνίας

Η συμφωνία του 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης καθόρισε θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τα οποία η Ελλάδα απέρριψε, καθώς αγνοούσαν την παρουσία της Κρήτης μεταξύ των ακτών της Τουρκίας και της Λιβύης.

Η συμφωνία με τη Chevron διπλασιάζει την έκταση των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών που είναι διαθέσιμες για εξερεύνηση και είναι η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες στην οποία εμπλέκεται αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να σταματήσει σταδιακά τις προμήθειες από τη Ρωσία και οι ΗΠΑ επιθυμούν να τις αντικαταστήσουν.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, γείτονες και μέλη του ΝΑΤΟ, βρίσκονται σε αντιπαράθεση για μια σειρά ζητημάτων εδώ και δεκαετίες, κυρίως όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα και τα δικαιώματα στο Αιγαίο — μια περιοχή που θεωρείται ευρέως ότι διαθέτει ενεργειακούς πόρους και έχει κρίσιμες επιπτώσεις για τον εναέριο χώρο και τις στρατιωτικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από το Reuters