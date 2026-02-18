Η Σεβίλλη έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της προς τον Ματίας Αλμέιδα, μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής να του επιβάλει ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών, λόγω της αποβολής του στην αναμέτρηση απέναντι στην Αλαβές για τη La Liga.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας στάθηκε στο πλευρό του προπονητή της και πρώην τεχνικού της ΑΕΚ, βγάζοντας μία ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την πλήρης υποστήριξή της προς τον «Πελάδο» και χαρακτηρίζει την ποινή που του επιβλήθηκε υπερβολική. Ενώ τόνισαν επίσης πως θα κινηθούν νομικά για να τη μειώσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σεβίλλης για τον Αλμέιδα:

«Η Σεβίλλη, αφού έμαθε για την επαπειλούμενη τιμωρία επτά αγώνων από την Επιτροπή Αγώνων στον προπονητή μας, Ματίας Αλμέιδα, για την αποβολή του στον αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου εναντίον της Αλαβές, επιθυμεί να ανακοινώσει:

-Την πλήρη υποστήριξή της στον προπονητή μας απέναντι σε μια τιμωρία που θεωρεί υπερβολική.

-Ότι συμμερίζεται τη λύπη και τις συγγνώμες που εξέφρασε ο ίδιος ο προπονητής μετά τον αγώνα για τη δική του αντίδραση.

-Ότι το νομικό τμήμα του συλλόγου θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ασκήσει έφεση κατά αυτού που θεωρεί υπερβολική κύρωση, τόσο ως προς τον αριθμό των επιβληθέντων αγώνων όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των γεγονότων.

-Η Σεβίλλη FC σέβεται τους νόμιμους αθλητικούς φορείς και τις αποφάσεις τους, αλλά θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά της και αυτά του προπονητή της».