Σε ένα απίστευτο διοικητικό μπέρδεμα μπήκε η Καρταχένα, η οποία μέσα σε δύο ημέρες από την ανακοίνωση νέου τεχνικού, προχώρησε και στη λύση της συνεργασίας του.

Ο Φεντερίκο Αρίας άφησε την Αργεντινή για να κάνει το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, όμως πριν καν καθίσει στον πάγκο, η συμφωνία «ναυάγησε». Ο λόγος ήταν γραφειοκρατικός αλλά καθοριστικός: δεν διέθετε το απαραίτητο προπονητικό δίπλωμα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία στην Ισπανία, με αποτέλεσμα η πρόσληψη να μην εγκριθεί.

Έτσι, το όλο εγχείρημα κατέρρευσε σε χρόνο-ρεκόρ, αφήνοντας εκτεθειμένη τη διοίκηση του συλλόγου. Τελικά, την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Ινίγο Βέλεθ, με την ομάδα να προσπαθεί να γυρίσει σελίδα ενόψει και του ντέρμπι με τη Ρεάλ Μούρθια.