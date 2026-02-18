Δημοφιλή
Απόρθητο κάστρο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στα ευρωπαϊκά ταξίδια του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός δίνει έναν ακόμη κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο των «16» του UEFA Champions League. Η έδρα των «ερυθρόλευκων» έχει καθιερωθεί ως απόρθητο φρούριο, με την ομάδα να παρουσιάζει συνέπεια και υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια από την περίοδο του 2024, όταν συμμετείχε και στο UEFA Conference […]
Λεβερκούζεν: Η 11άδα των Γερμανών κόντρα στον Ολυμπιακό
Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Λεβερκούζεν, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.
Το ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μπαίνοντας στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου του ματς με τον ΠΑΟΚ.
Ισπανία: Πήραν προπονητή και τον έδιωξαν γιατί δεν διέθετε το σωστό προπονητικό δίπλωμα
Σε ένα απίστευτο διοικητικό μπέρδεμα μπήκε η Καρταχένα, η οποία μέσα σε δύο ημέρες από την ανακοίνωση νέου τεχνικού, προχώρησε και στη λύση της συνεργασίας του. Ο Φεντερίκο Αρίας άφησε την Αργεντινή για να κάνει το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, όμως πριν καν καθίσει στον πάγκο, η συμφωνία «ναυάγησε». Ο λόγος ήταν γραφειοκρατικός αλλά […]
Η ερυθρόλευκη ενδεκάδα κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του κρίσιμου πρώτου αγώνα για τα playoffs του UEFA Champions League, ανακοινώθηκε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (18/2, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD). Στην αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Βάσκο […]