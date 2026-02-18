Απώλεια με σημαντικό αντίκτυπο για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Νικολό Μέλι θα απουσιάσει για διάστημα 6 έως 8 εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Όπως μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Ιταλός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Μέλι καταγράφει κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, αποτελώντας σημαντικό «γρανάζι» στο ροτέισον της ομάδας.

Η απουσία του έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, με τη Φενέρμπαχτσε να φιγουράρει στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 20-7 και να καλείται να διαχειριστεί το κενό του ενόψει της συνέχειας.