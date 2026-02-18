Ο γνωστός σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει μια συνταγή που συνδυάζει παραδοσιακές γεύσεις με δημιουργική μαγειρική: αρνίσια κεφτεδάκια κοκκινιστά με σκιουφιχτά. Το πιάτο, όπως εξηγεί ο ίδιος, είναι ιδανικό για όσους αγαπούν την ελληνική κουζίνα με μια πινελιά μοντέρνας έμπνευσης.

Στην κουζίνα του εστιατορίου «Buongiorno», ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε τη συνταγή δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υλικών και στη σωστή ισορροπία των γεύσεων. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο πλούσιο σε αρώματα και γευστική ένταση, που αναδεικνύει το αρνί και τα χειροποίητα ζυμαρικά.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες του σεφ και απολαύστε ένα πιάτο που ενώνει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία γεύσης. Καλή σας απόλαυση!