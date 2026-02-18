Χαώδης κίνηση επικρατεί στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη, με έντονη κυκλοφορία σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, η κατάσταση είναι δραματική, καθώς τα οχήματα παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα, δημιουργώντας την εικόνα ενός τεράστιου πάρκινγκ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπου η κίνηση είναι ακόμη πιο αυξημένη. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, ενώ στον Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, σημειώνεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Περισσότερα από 27.000 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύτηκαν στη λεωφόρο Αθηνών και στους παράπλευρους δρόμους, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη, αλλά όχι στον βαθμό που αναμενόταν, μετά το κλείσιμο των εισόδων της Αττικής Οδού λόγω εργασιών συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.

Επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου. Στο πλαίσιο αυτό, δεκάδες τροχονόμοι έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία, με στόχο τη διευκόλυνση της ροής των οχημάτων.

Όπως αναφέρουν στοιχεία της Τροχαίας, περισσότερα από 27.000 οχήματα εκτράπηκαν από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών και άλλους παράδρομους, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία κυκλοφοριακής πίεσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την εταιρεία διαχείρισης της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις που αρχικά υπολογίζονταν σε δέκα λεπτά έχουν πλέον φτάσει τα 25 λεπτά στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Από Πλακεντίας έως Κηφισίας, ωστόσο, παρατηρείται μικρή βελτίωση.