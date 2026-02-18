Η απεργία των ταξί συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στην Αττική, με τους οδηγούς να προειδοποιούν για κινητοποιήσεις διαρκείας. Παράλληλα, χειρόφρενο έχουν τραβήξει οι αυτοκινητιστές σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας (Τετάρτη και Πέμπτη 18 και 19 Φεβρουαρίου), που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία.

Οι οδηγοί ταξί της Αττικής απέχουν από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 6:00 π.μ., έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 6:00 π.μ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Για σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στη συμβολή των οδών Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και πορεία προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες, οι οδηγοί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών. Η συνάντηση με τον υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη κρίθηκε «άκαρπη» από το ΣΑΤΑ, το οποίο προειδοποιεί για απεργίες διαρκείας έως την απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου και την άρση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Ένταση στη συνάντηση με τον υπουργό

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του ΣΑΤΑ, ο αναπληρωτής υπουργός φέρεται να αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα» τον πρόεδρο του Συνδικάτου, Θύμιο Λυμπερόπουλο, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για αλλαγές στο νομοσχέδιο. Η φράση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους εκπροσώπους των ταξί να κάνουν λόγο για «πρωτοφανή προσβολή» και «ρητορική πεζοδρομίου».

«Αυτή η αλαζονεία δεν είναι απλώς προσωπική επίθεση – είναι η επίσημη γραμμή των συμφερόντων που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος υπουργός εναντίον όλων των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί. Το νομοσχέδιο αυτό, είναι γεμάτο παγίδες για τα ταξί και δώρα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την αγαπημένη του ψηφιακή πλατφόρμα», αναφέρει το ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων του κλάδου περιλαμβάνονται:

– Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

– Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, πλήττει τον κλάδο.

– Εξαίρεση των διατάξεων που ευνοούν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ.) από το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

– Καθιέρωση ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

Η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της μετά το Κλαδικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Κυριακή στην Αθήνα, υπογραμμίζει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.

«Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ.