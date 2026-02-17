Οι αυτοκινητιστές ταξί βάζουν «πλώρη» για νέες κινητοποιήσεις, καθώς από το προαύλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσαν ότι η απεργία συνεχίζεται κανονικά και αύριο Τετάρτη (18/2), ενώ το «χειρόφρενο» θα παραμείνει τραβηγμένο και την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών ενημέρωσε από μικροφώνου τους συναδέλφους του για την πορεία των επαφών, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την απουσία του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο κ. Κυρανάκης λείπει, δεν είναι εδώ και μας αντιμετωπίζει αρνητικά και απαξιωτικά. Ο αγώνας μας συνεχίζεται αύριο και την Πέμπτη. Η πίεση που ασκούμε είναι πολιτική. Η κυβέρνηση είναι στα χειρότερά της».

Οι ιδιοκτήτες ταξί δηλώνουν πως η στρατηγική τους επικεντρώνεται πλέον στην άσκηση πολιτικής πίεσης, θεωρώντας ότι η τρέχουσα συγκυρία ευνοεί τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Με το βλέμμα στραμμένο στην τουριστική περίοδο και στις νομοθετικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζουν ότι παραμένουν ανυποχώρητοι και αναμένουν ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της αυτοκινητοπομπής προς το υπουργείο Μεταφορών, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ενέργεια κατοίκων των Προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, οι οποίοι άναψαν καπνογόνα σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους απεργούς.