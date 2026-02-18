Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» στον αέρα και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κατοικία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις Αρχές ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και οδηγούσε επικίνδυνα πριν το όχημα χτυπήσει σε ανάχωμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο καρφώθηκε στο σπίτι μιας ανυποψίαστης οικογένειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ωστόσο κανείς από τους ενοίκους δεν τραυματίστηκε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον οδηγό αναίσθητο μέσα στο φορτηγό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

