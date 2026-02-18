Αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής σε μείζον έργο οδικής ασφάλειας στη ΜάνδραΣτην περιοχή της Μάνδρας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εργασίες που πραγματοποιούνται από τα συνεργεία της Περιφέρειας στο πλαίσιο του μεγάλου έργου οδικής ασφάλειας «Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών».

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας, μία παρέμβαση συνολικού μήκους 11,5 χιλιομέτρων, προκειμένου να ‘απεγκλωβίσουμε’ το οδικό δίκτυο από τα ρέματα, που στις πλημμύρες του 2017 είχαν υπερχειλίσει, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Νομίζω μέσα στο 2027 θα το έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο ήταν πολύ σύνθετο. Είχαμε προβλήματα με απαλλοτριώσεις και με άδειες σε δασικές περιοχές, με τη μεταφορά των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας κ.α. Όμως με καθημερινή ενασχόληση, με στενή παρακολούθηση και με τις τεχνικές μας υπηρεσίες να κάνουν εξαιρετική δουλειά, το έργο αυτό προχωράει μέσα στις προθεσμίες που έχουμε θέσει και που έχουμε δεσμευτεί».

Αναφερόμενος στους απαιτούμενους πόρους, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Η περιφέρεια Αττικής έχει στην ευθύνη της συνολικά 1.623 χλμ οδικού δικτύου – δηλαδή από εδώ μέχρι τη Βιέννη – και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε από την Πολιτεία κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο μέχρι το 2028, ξεκινάμε παρεμβάσεις 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τα δίκτυά μας. Ταυτόχρονα, ξεκινάνε άλλα τέσσερα σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, με κορυφαίο τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα θα αναβαθμίσει γενικότερα την περιοχή. Μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, με όλα όσοι έχουμε δεσμευτεί, προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Βρισκόμαστε στο πεδίο, στις γειτονιές, στις εργοτάξια και θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Το έργο της νέας χάραξης και βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 46,7 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η νέα χάραξη και η βελτίωση του τμήματος από τη Μάνδρα μέχρι τις Ερυθρές, μεγάλο μέρος του οποίου είχε καταστραφεί στις φονικές πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017. Ειδικότερα, για την προστασία του οδικού δικτύου από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον, θα πραγματοποιηθούν διευθετήσεις των παρακείμενων ρεμάτων Σούρες και Σκυλόρεμα, ενώ στη νέα χάραξη θα υπάρχουν μόνο δύο γεφυρώσεις με τα συγκεκριμένα ρέματα. Παράλληλα, κατασκευάζονται 40 υπόγειες τεχνικές αποστράγγισης, καθώς και δύο γέφυρες μήκους 37 και πλάτους 13 μέτρων, ενώ προχωρά και η αναδάσωση 408 στρεμμάτων στη θέση Φίχθι της Μάνδρας.Μέσα από τις συγκεκριμένες εργασίες επιτυγχάνεται η προστασία των οδηγών από οποιαδήποτε υπερχείλιση των ρεμάτων της περιοχής, ενώ βελτιώνονται σημαντικά οι όροι κυκλοφορίας, καθώς αυξάνεται το πλάτος του οδοστρώματος και αποσυμφορείται ο κυκλοφοριακός φόρτος, δίνοντας παράλληλα στους οδηγούς το δικαίωμα χρήσης ενός σύγχρονου δρόμου χωρίς πληρωμή διοδίων.

Στρατηγική προτεραιότητα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο ΛεκανοπέδιοΤο συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αποτελεσματική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο Λεκανοπέδιο, την πιο επιβαρυμένη κυκλοφοριακά περιοχή της χώρας.Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Περιφέρειας εξασφάλισε χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ από το τομεακό πρόγραμμα Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025, για μια παρέμβαση εξαιρετικής σημασίας για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής, η οποία αφορά στην ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Σκαραμαγκά, την αναβάθμιση αυτοκινητόδρομου στο Σχιστό και κατασκευή νέου στα Ναυπηγεία, με παράλληλη αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και Λ. Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων.Στόχος της Περιφέρειας, ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές οδικό δίκτυοΜε το ετήσιο κόστος να ανέρχεται σε περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη για ένα κεντρικό οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 1.623 χιλιομέτρων.

Στην αρμοδιότητά της ανήκουν:

─η συντήρηση και ανακατασκευή των οδοστρωμάτων

─ο επαρκής ηλεκτροφωτισμός του δικτύου με περίπου 38.000 στύλους

─η συντήρηση 1000 στρεμμάτων κεντρικών νησίδων

─η συλλογή των ομβρίων με περίπου 40.000 φρεάτια και 25 αντλιοστάσια

─η συντήρηση και η σταδιακή αντικατάσταση 610 χιλιομέτρων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας

─η διαχείριση 13000 φαναριών ρύθμισης κυκλοφορίας

─η κατασκευή έξυπνων διαβάσεων πεζών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Στην αυτοψία του στο έργο της νέας χάραξης και βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών, τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών Μιλτιάδης Κύρκος, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Χαρίκλεια Μπιτζιλέκη, μελετητές και εκπρόσωποι του αναδόχου.