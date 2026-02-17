Σε θανατική ποινή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Ινδίας τρεις άνδρες, που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό δύο τουριστριών και τη δολοφονία ενός άνδρα που τις συνόδευε κοντά σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σκορπώντας τρόμο στον τουρισμό της χώρας.

Οι τρεις Ινδοί είχαν επιτεθεί σε μια ομάδα πέντε ατόμων, τρεις γυναίκες και δύο άνδρες, καθώς παρατηρούσαν τα αστέρια σε ένα χωριό στη νότια Ινδία τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης εκείνη την εποχή. Η ομάδα των τουριστών περιλάμβανε δύο Ινδούς υπηκόους, μία Ισραηλινή, έναν Αμερικανό και την Ινδή γυναίκα που τους φιλοξενούσε.

Τα θύματα βρισκόταν στην περιοχή Χάμπι, η οποία είναι δημοφιλής στους τουρίστες και γνωστή για τους βραχώδεις λόφους και τα εκτεταμένα ερείπια ναών. Σύμφωνα με αναφορές, οι τρεις δράστες πλησίασαν την ομάδα με σκοπό να ληστέψουν, πριν βιάσουν την Ισραηλινή τουρίστρια και την οικοδέσποινα της και σπρώξουν τους δύο άνδρες σε ένα κανάλι. Ο ένας κατάφερε να κολυμπήσει και να βγει ασφαλής από το νερό, ωστόσο ο δεύτερος, που αναγνωρίστηκε ως ο 26χρονος Μπίμπας Ναγιάκ, πνίγηκε.

Τη στιγμή του περιστατικού, η Ινδή οικοδέσποινα των τουριστών που δέχτηκε την επίθεση, δήλωσε στα ινδικά μέσα ενημέρωσης: «Αιμορραγούσα πολύ. Δύο από τους δράστες ένωσαν τις δυνάμεις τους και με έσυραν στην άκρη του καναλιού. Ένας από αυτούς με έπνιγε και μου έβγαλε τα ρούχα. Ο ένας μετά τον άλλον με χτύπησαν και με βίασαν». Πρόσθεσε δε, ότι ο τρίτος από τους δράστες έσυρε την Ισραηλινή τουρίστρια λίγο πιο μακριά και την βίασε. Όπως είπε «όταν ουρλιάξαμε και κλάψαμε, οι τρεις τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσικλέτα τους».

Η τρομακτική επίθεση έκανε εκατοντάδες τρομοκρατημένους παραθεριστές που επισκέπτονταν το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη βόρεια Καρνατάκα να φύγουν.