Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος στην Ινδία, το οποίο δείχνει ένα ανήλικο κορίτσι που περπατά αιμόφυρτο και ημίγυμνο, ζητώντας βοήθεια από τους περαστικούς, οι οποίοι την έδιωχναν μακριά.

Σύμφωνα με το BBC, μετά από δύο ώρες ένας ινδουιστής ιερέας, ο οποίος την βοήθησε και κάλεσε την αστυνομία προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που έδειξε ότι υπέστη βιασμό, ενώ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Την περασμένη Κυριακή είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του κοριτσιού στην πόλη Σάτνα σε απόσταση περίπου 700 χλμ. από το σημείο όπου βρέθηκε. Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, τη βοήθησε ένας ινδουιστής ιερέας, που τη βρήκε αιμόφυρτη.

«Δεν μπορούσε να μιλήσει, τα μάτια της ήταν πρησμένα», δήλωσε ο Ραχούλ Σάρμα στο δίκτυο NDTV. «Τη ρώτησα τι συνέβη, αλλά μου απάντησε σε διάλεκτο που δεν καταλάβαινα. Της έδωσα στυλό και χαρτί, αλλά δεν μπορούσε να γράψει τίποτα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι της έδωσε ρούχα και φώναξε την αστυνομία, που μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο.

What a shame on humanity this is. How insensitive can people be to not come forward and help a 12 year old victim of rape? This incident from Ujjain makes the heart weep on the unfairness of it all. Walked Semi-Naked On Road For 2.5 Hrs, Denied Help By Locals in Ujjain.#India❤️ pic.twitter.com/eqqQpBsJMq

— Jagannath Kalaburagi (@sk_Jagannath) September 27, 2023