Ο Μπουκάγιο Σάκα έβαλε την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία του με τους «κανονιέρηδες» μέχρι το καλοκαίρι του 2031 και παράλληλα τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Ο 24χρονος εξτρέμ θα λαμβάνει περίπου 300.000 λίρες την εβδομάδα, ποσό που αγγίζει τα 1,2 εκατομμύρια λίρες μηνιαίως, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που έχει στα πλάνα του συλλόγου. Η διοίκηση θέλησε να «δέσει» ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία, σε μια περίοδο που η ομάδα διεκδικεί δυναμικά την επιστροφή της στην κορυφή της Premier League.

Παρότι η φετινή σεζόν δεν είναι το ίδιο παραγωγική για τον Άγγλο διεθνή σε σύγκριση με την περσινή, παραμένει βασικός πυλώνας της επιθετικής λειτουργίας. Μέχρι στιγμής μετρά 33 συμμετοχές με 7 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε ολοκληρώσει τη σεζόν με 37 εμφανίσεις, 12 τέρματα και 14 τελικές πάσες.

Ο Σάκα ανήκει στην Άρσεναλ από το 2008, έχοντας αναδειχθεί μέσα από τις Ακαδημίες του συλλόγου. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2018, σε αγώνα Europa League απέναντι στη Βόρσκλα Πολτάβα, όταν στον πάγκο της λονδρέζικης ομάδας βρισκόταν ο Ουνάι Έμερι.