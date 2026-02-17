Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση ενόψει της πρώτης αναμέτρησης των playoffs του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, που θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη (18/2, 22:00). Στόχος της ομάδας των ερυθρόλευκων είναι να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι παίκτες δούλεψαν πάνω στην τακτική που είχε εφαρμόσει η ομάδα και στην αναμέτρηση της League Phase με τις «ασπιρίνες». Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι, δείχνοντας ανανεωμένος και έτοιμος για τη μεγάλη «μάχη».

Νωρίτερα, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Κοστίνια μίλησαν για την αναμέτρηση και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την έναρξη του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.